Сборная Украины упустила победу над Грузией в важнейшем матче Лиге наций. Видео

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Грузии в 5-м туре Лиги наций, существенно осложнив шансы на плей-офф за выход в элиту. Матч в группе 1 Дивизиона B на арене "Аджарабет Арена" в Батуми завершился со счетом 1:1. OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина.

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Сборная Грузии прогнозируемо с первых минут захватили инициативу, атакуя большими силами в основном через левый фланг. На 5-й минутке Кварцхелия очень опасно бил, но безупречно сыграл Трубин.

На 7-й минуте Украина убежала в свою первую контратаку, которая стала результативной. Судаков из Мудриком организовали быстрый прорыв, хавбек "Челси" дважды обыграл защитник и сделал прострел в центр, который в свои ворота срезал Квирквелия.

Грузины старались атаковать через контроль мяча, доминируя в центральном круге.

К середине тайма игровое преимущество хозяев стало абсолютным, раз за разом создавая угрозы у ворот Трубина. Несмотря на это, преимущества по ударам в створ у грузин не было: на 30-й минуте статистика в этом компоненте показывала 1:1.

Очень блекло старт матча провел Довбик. Артем располагался близко к линии своих полузащитников, но практически не получал мяч.

Отлично обострял игру на поле Мудрик. Михаил был на острие контратак и до перерыва имел еще одну возможность забить гол, но не переиграл голкипера. Концовка тайма прошла в единоборствах в центре поле, без ударов.

Начало второго тайма показало, что Вилли Саньоль серьезно "напихал" своим подопечным в раздевалке. Грузинские футболисты контролировали мяч и давили большими силами, прижав украинцев.

Украинская сборная перешла на оборонную модель игры, когда 3-4 футболиста переходили в атаку, а остальные оставались на своей половине поля.

На 63-й минуте Украина очень сузилась на фланге, позволив Кварацхелии нанести мощнейший удар, который сотряс перекладину ворот Трубина.

Спустя несколько минут в игру вступил и Довбик, из офсайда попав в штангу.

Скорости возрастали и команда из Грузии едва не сравняла счет, но Анатолий Трубин успел добежать первым до мяча, сыграв ногами за пределами своей штрафной площадки.

На 76-й минуте сыграла замена Саньоля. Вышедший 10 минутами раньше Мікаутадзе удачно сыграл на добивании, завершив голом длинную позиционную атаку своей команды.

На последних секундах "желто-синие" упустили потрясающий шанс вырвать победу.

После этой игры сборная Украины набирает 5 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице.

Грузия – Украина 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 7, автогол Кверквелия, 1:1 – 76 Микаутадзе.

Грузия – Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Кверквелия (Гочолейшвили, 67), Кварацхелия, Какабадзе, Кочорашвили, Китейшвили (Меквабишвили, 86), Чакветадзе (Давиташвили, 46), Шенгелия (Цитаишвили, 67), Зивзивадзе (Микаутадзе, 67).

Украина – Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко (Калюжный, 80), Мудрик, Судаков (Назаренко, 86), Шапаренко (Крыськив, 64), Зубков (Гуцуляк, 64), Довбик (Яремчук, 80).

Предупреждения: Зубков (2), Лочошвили (31), Шапаренко (52), Гочолейшвили (70), Миколенко (82), Мудрик (84).

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