Украина добыла разгромную победу в последнем матче перед Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу в Кишиневе на стадионе "Зимбру" разгромила команду Молдовы. Третий и последний товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года завершился со счетом 4:0.

Украина с первых минут заиграла первым номером. Наши оппоненты не включали никакого прессинга, спустившись в обороне в средний блок. На 2й минуте молдавские защитники не разобрались кто должен опекать Яремчука. Владислав Бабогло не просчитав отскок и форвард "Бенфики" подъемом ноги в касание, в ближний угол не оставил шансов голкиперу

Наша команда продолжала давить, раз за разом организовывая атаки на ворота соперника. Молдавским игрокам приходилось максимально концентироваться исключительно на обороне.

Владение мячом было не статическое. Игроки постоянно были в поисках свободных коридоров и свободного пространства, по-максимуму используя низку защиту Молдовы.

Подопечные Реброва старались использовать вертикальные передачи, не задерживаясь в позиционном нападении.

К середине тайма "сине-желтые" продолжали доминировать на поле, большую часть игрового времени проводя перед чужой штрафной площадке. Статистика выглядела очень красноревича.

Прекрасный матч сборной Украины на 26-й минуте был омрачен повреждением Виталия Миколенко. Защитник "Эвертона" получил повреждение в борьбе с Артуром Крэчуном.

Получив небольшую медицинскую помощь Виталий вновь вернулся в игру, но после первого же касания мяча упал, корчясь от боли. После этого Миколенко заменил Зинченко, а сам Виталий, покидая поле расплакался.

Темп встречи заметно упал. Украинские футболисты пытались сыграть на технику, особо не выкладываясь в быстрых рывках. Лишь перед перерывом наши соотечественники смогли организовать одну из нечастых контратак, которая завершилась недопониманием между Судаковым и Цыганковым и потерей.

На 42-й минуте Украина вновь повторила подобную комбинацию и уже в этот раз все сделано было идеально. Цыганков обыграл в стенку с Судаковым и точно пробил в правую шестерку.

Второй тайм стал зеркальным повторением первого, где наши футболисты уже на 4-й минуте забили третий гол. Судаков был ассистентом, а Довбик - идеальным исполнителем.

На 51-й минуте Мудрик и Конопля били в упор, но уверенно сыграл вратарь сборной Молдовы Дориан Райлян.

Сборная Украины атаковала, и спустя 4 минуты уже Довбик отдал пас на Судакова, который забил 4-й гол.

За оставшееся время хозяева все что смогли сделать, так это нанести за матч два удара в створ ворот Лунина.

Украина отметилась желтой карточкой Ярмоленко. Лидер "Динамо" не совладал с нервами и запустил мячом в соперника.

Молдова – Украина 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 2 Яремчук, 0:2 – 43 Цыганков, 0:3 – 49 Довбик, 0:4 – 54 Судаков.

Молдова – Райлян, Посмак (Мудрак, 61), Крэчун, Бабогло, Рябчук, Рацэ (Богачук, 78), Ионицэ (Постолаки, 46), Моцпан (Стынэ, 46), Кожокару, Домашкан (Каймаков, 46), Николэеску (Клещенко, 61).

Украина – Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко (Зинченко, 30), Мудрик (Зубков, 69), Степаненко (Бражко, 68), Шапаренко (Малиновский, 78), Судаков, Цыганков (Ярмоленко, 68), Яремчук (Довбик, 46).

Предупреждения: Ярмоленко (73), Конопля (84).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии (0:0), а 7 июня крупно проиграла Польше (1:3).

Матч с Молдовой стал для Украины последним спаррингом в рамках подготовки перед Евро-2024, который стартует 14 июня и пройдет в Германии. 17 июня наши футболисты стартуют на континентальном первенстве игрой против Румынии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!