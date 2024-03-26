Украина с волевой победой вышла на Евро-2024 по футболу. Видео

Сборная Украины победила команду Исландии в финале плей-офф отбора и вышла на чемпионат Европы по футболу-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Поединок на "Вроцлав Арене" в одноименном польском городе завершился со счетом 2:1.

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Уже на второй минуте Украина могла забить гол. Мудрик после прорыва по флангу отдал на Яремчука, но тот заковырялся в центре штрафной и потерял мяч.

После этого игра перешла в центр поля, где оба коллектива были очень сконцентрированы на борьбе, особо не угрожая воротам друг друга. "Желто-синие" старались позиционно организовать свое нападение, но все это происходило в небольшом темпе и без особого продвижения.

На 12-й минуте Харальдссон разобрался с 5 украинскими футболистами и вывел на ударную позицию Торстейнссона, но его удар парировал Лунин. Уже в ответной атаке Миколенко мог забивать, но не попал по воротам из отличной позиции в штрафной.

Исландцы к середине первого тайма попытались перехватить инициативу и несколько раз пытались прессинговать, но до реальной угрозы ворот Лунина дело не дошло. Игра все больше напоминала шахматы и по скорости и по стилю.

На 30-й минуте гости открыли счет. Альберт Гюдмюндссон в опорной зоне накрутил нескольких украинских защитников, обманными движениями убрал Бражко и Малиновского и дальним ударом отправил мяч точно в сетку.

Пропустив гол Украина большими силами прижала оппонентов и могла сравнять счет. После великолепной треходовки Роман Яремчук забил в пустые ворота, но Клеман Тюрмен при помощи VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Украине заметно не хватало агрессии и здоровой злости, что в итоге и сказывалось на результате.

Второй тайм начался с атак украинской сборной. Подопечные Сергея Реброва нагнетали, но без ударов в створ. Соперник в ответ попытался прессинговать, вынудив Судакова потерять мяч в простой ситуации. Исландия попыталась извлечь из этого максимум, большими силами перешли на нашу половину поля и пропустила результативную контратаку. Цыганков, получив диагональ от Судакова, сместился в центр и точно пробил под штангу.

Забив гол, Украина полностью переместила игру к воротам Вальдимарссона. Сборная Украины владела тотальным преимуществом, исполнила несколько штрафных, гоняла соперника по периметру его ворот, но гол выжать не смогла.

На 67-й минуте хороший шанс имел Яремчук, получив пас от Зинченко. Александр несколькими минутами ранее заменил Руслана Малиновского. На 74-й минуте уже Миколенко мог выводить Украину вперед, но после шедевральной передачи от Бражко не реализовал выход один на один.

Успеха Украина добилась на 84-й минуте. Цыганков в статике не смог обыграть исландского защитника, отдал на Судакова, тот покатил дальше на Мудрика и хавбек "Челси" в касание отправил круглый снаряд точно в левую шестерку.

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