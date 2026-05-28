'Никто не знал': россиянин Бивол объяснил проблемы Усика в бою с Верховеном

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) не согласился с критикой Александра Усика (25-0, 16 КО) за его бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Россиянин, который прячется под флагом Кыргызстана, отметил, что наш соотечественник столкнулся с очень нетипичным соперником.

Об этом Бивол заявил в комментарии порталу Sport24. 35-летний боксер из Санкт-Петербурга отметил, что украинскому суперчемпиону было нелегко подстроиться под Верховена, который постоянно держал высоко руки и одновременно опускал голову, а также пробивал по корпусу.

"Усику было неудобно. Он подстраивался-подстраивался, а время шло. И только к концу боя он нашел ключики к Верховену. Тяжело боксировать с корявыми ребятами, а Верховен – корявый в хорошем смысле. Он неудобный, необычный, вряд ли Усик много видел, как Рико боксирует. Никто не знал, как он проходит длинные дистанции. Не знаешь, чего ожидать от соперника. Поэтому это создает такие неудобства", – сказал Бивол.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

