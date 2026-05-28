Может ли мужчина получить отсрочку от мобилизации из-за декретного отпуска: объяснение

Пока в Украине действует военное положение, вопрос отсрочки от мобилизации регулируется законом и имеет четко определенные основания. Среди них отдельно рассматривается возможность оформления декретного отпуска для освобождения от призыва.

Об этом рассказал специалист с портала "Юристы.ua". По словам юриста Владислава Дерия, право на отсрочку от призыва определяется исключительно основаниями, предусмотренными статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист отметил, что оформление декретного отпуска не дает возможности получить отсрочку. Он пояснил, что такая причина не предусмотрена законом.

"Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К сожалению, оформление декретного отпуска не является основанием для оформления отсрочки", – объяснил специалист.

Изменятся ли правила мобилизации летом

С начала лета 2026 года значительных изменений в ходе мобилизации в Украине не ожидается. В то же время в Министерстве обороны анонсировали обновление приложения "Резерв+", которое должны представить в начале июня.

Ведомство также работает над тем, чтобы в будущем больше учитывать образование, профессию и навыки военнообязанных. Речь идет о привлечении специалистов различных специальностей, в частности медиков, водителей, связистов и ИТ-специалистов, в соответствии с их опытом.

Мобилизации не подлежат мужчины до 25 лет, если они не проходили службу и не находятся в запасе. В то же время после 60 лет в армию можно присоединиться только добровольно по контракту.

Отдельные категории граждан имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, учебе или работе. Среди них: родители трех и более детей, опекуны лиц с инвалидностью, студенты, преподаватели, а также работники критически важных сфер, которые могут получить бронирование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК. После исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

