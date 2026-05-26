'Когда захотел, тогда и вырубил': российский боксер высмеял критиков Усика после боя с Верховеном

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6, 25 КО) категорически не согласился с критикой Александра Усика (25-0, 16 КО) за бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Представитель страны-агрессорки выразил уверенность в том, что украинец полностью контролировал ход поединка и приложил для победы ровно столько усилий, сколько нужно было.

Об этом Кудряшов заявил в интервью изданию "Сила спорта", отвечая на вопрос о негативной реакции экспертов и болельщиков на победу нашего соотечественника. Он также добавил, что Усик кроме спортивного результата добился также успеха и в финансовой составляющей поединка против звезды кикбоксинга из Нидерландов.

"Усик весь бой контролировал ситуацию, не форсировал события, выжидал. Когда захотел, тогда и вырубил его. Просто включился на полную в нужный момент, и все. Рекламное время отработал на сто процентов. В реванше заработает еще больше, потому что интрига появилась, люди захотят увидеть повторный бой", – сказал Кудряшов.

Напомним, украинец победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

