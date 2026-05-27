'Я считаю, что рефери...' Россиянин Гассиев высказался о скандале в бою Усик – Верховен

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя между Александром Усиком (25-0, 16 КО) и Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Россиянин отметил, что рефери поединка в первую очередь поберег здоровье нидерландского кикбоксера, зафиксировав победу украинца.

Видео дня

Об этом Гассиев заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru, комментируя споры и скандалы вокруг завершения бой Усика и Верховена. Бывший соперник Александра, которого тот деклассировал в июле 2018 года, также удивился тому, что многие просто недооценили Рико.

"Бой для Усика оказался не таким простым, как многие рассчитывали. Верховен тоже не мальчик для битья, он кикбоксер с огромной карьерой. Он не выходил отбывать номер. Может быть, где-то Александр недооценил своего соперника. Но это бокс, тяжелый вес, поэтому ко всем нужно готовиться одинаково, нельзя никого недооценивать. Ранняя остановка боя? Главная задача рефери – сохранить здоровье спортсмена. Можно вечно говорить о ранней остановке. Я считаю, что рефери вовремя остановил поединок. Верхувен мог получить вред своему здоровью", – сказал Гассиев.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!