'Ну. с чего? Не могу понять': Усик ответил на вопрос о гонораре $100 млн за бой с Верховеном

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) высмеял сообщения медиа о том, что получит 100 миллионов долларов за поединок против Рико Верховена (1-1, 1 КО). Наш соотечественник отметил, что невозможно рассчитывать на такой гонорар, так как боксерский бизнес устроен по-другому.

Об этом Усик заявил во время общения с украинскими военными, которая состоялась после боя с нидерландцем. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ТСН. Александр выразил недоумение из-за того, что пресса и публика обсуждают зароботки спортсменов.

"Меня знаете, что удивляет? Когда считают мои гонорары. Я прям кайфую. Пишут, 100 миллионов. Я как человек, который немножко изучает бизнес и все остальное, не могу понять, откуда человек может сгенерировать 100 лямов. Ну, с чего? И я себе думаю: ну если будет 100 миллионов, то будет хорошо. Все мы считаем чужое и сильно прячем свое. Я смотрю на это, как на клинику. Все, у кого есть рот, говорят", – подчеркнул Усик.

Напомним, украинец победил Верховен техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

