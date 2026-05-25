'К сожалению, это правда': Усика призвали немедленно завершить карьеру и назвали его главную ошибку в бою с Верховеном

Бывший двукратный чемпион мир в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) должен немедленной уйти с профессионального ринга после боя с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Украинский боксер уже достиг всего, что только можно, а заработать все гонорары мира невозможно.

Такое категоричное мнение в интервью YouTube-каналу Boxing King Media выразил промоутер Александр Красюк, который много лет вел дела Усика. По его словам, наш соотечественник все больше стал полагаться на силу удара, а не на свои главные козыри – скорость ног и мастерство.

"Он должен остановиться сейчас. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда, не только в боксе, но и во всем остальном. Нельзя заработать все деньги мира, нельзя победить всех бойцов мира. Ему нужно принять это решение, и это трудное решение для такого человека, как Усик, который находится на верши и не побежден. Он был в самом большом весе, который я когда-либо видел. Он не использует свою работу ног на ринге, он больше сосредоточен на более сильном ударе", – сказал Красюк.

Напомним, украинец победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

