Беспрецедентный шаг: президент Украины отправляет одно и то же письмо одновременно президенту США и Конгрессу США.

Напомню: США – это та страна, у которой самое большое достижение, которым гордится ее госсекретарь – еще полная остановка помощи Украине; также среди достижений: прекращение поставок вооружений по программе PURL, прекращение финансовой помощи Украине, выход президента Трампа из мирного процесса по Украине.

Также это страна, которая за несколько недель выстрелила по безлюдным иранским горам более тысячи ракет "томагавк" и более 2 000 ракет противовоздушной обороны - THAAD, Patriot и Standard Missile. Для восстановления этих расходов США нужно около 6 лет.

Напомню, что на фоне этого масква заявила, что переходит к системным регулярным атакам по Киеву баллистическими ракетами. Последняя атака была такой, что повреждения от удара получила станция метро "Лукьяновская" несмотря на углубление в 65 м. и паркинг ЖК "Тринити", где прятались люди.

Думаю, не стоит напоминать, что метро и паркинги продолжают оставаться единственными убежищами для людей и на пятом году войны.

Но вернусь к письму стране, которая бросила нас на произвол судьбы с голой жопой, потому что собственных средств противоракетной обороны у нас нет – все деньги пошли на "двушечки на маскву", немного на "Династию", и еще немного катаются в бусиках Сбербанка венгерскими автобанами. Я не буду ничего комментировать, выводы делайте сами.

"На пятом году этой войны, Россия не смогла победить страну, которая получает мощную поддержку Запада, что помогает нам защищаться. Эта реальность уже разбила глобальные амбиции Москвы".

"Честно говоря, хотя мы достигли значительных успехов в защите от всех типов дронов, Украина пока не создала собственного потенциала для производства систем противоракетной обороны. (...) Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на США".

"Сегодня ВСУ готовы помочь защитить Европу. Постоянное развитие наших Вооруженных сил полностью соответствует целям, заявленным президентом США, и интересам Америки".

"Для нас – для страны, которая борется за свое выживание, – вряд ли есть что-то больнее, чем видеть батареи Patriot без заряженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет".

"Сегодня баллистические ракеты Путина остаются его последним значительным преимуществом на поле боя".

"Нас, украинцев, не сломить. Но мы не хотим бесконечной войны. Пока у Путина остается хотя бы одно существенное преимущество в области обычных вооружений, он будет избегать традиционной дипломатии".

"Прошу не терять бдительности, продолжать поддерживать Украину и всех тех, кто защищает жизнь, в частности предоставив Украине ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot – жизненно важный инструмент защиты от российского террора".

Какое ваше мнение – дадут? А если прочитают письмо, тогда – дадут? Или – все?