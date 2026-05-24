Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен официально оспорил итог чемпионского поединка против Александра Усика. Команда спортсмена считает, что рефери преждевременно зафиксировал технический нокаут и лишил их бойца возможности выйти на заключительный раунд.

О подаче официального протеста Верховен сообщил в Instagram по дороге в аэропорт. Нидерландец написал: "Официальный протест подан по пути в аэропорт. Правила имеют значение только тогда, когда их применяют в нужный момент".

Скандальный эпизод произошел в концовке 11-го раунда боя, который прошел в египетской Гизе возле пирамид в рамках шоу Glory in Giza. Усик отправил соперника в нокдаун, после чего продолжил атаку, а рефери Марк Лайсон остановил встречу за секунду до финального гонга и присудил украинцу победу техническим нокаутом.

В штабе Верховена уверены, что судья слишком рано вмешался в ход поединка. По информации из судейских записок, на момент остановки один арбитр отдавал минимальное преимущество нидерландцу, а еще двое фиксировали ничью. Аналитики DAZN также считали, что Верховен вел по очкам со счетом 98:92.

Для Верховена этот бой стал лишь вторым профессиональным поединком по правилам бокса. Несмотря на это, нидерландец оказал серьезное сопротивление чемпиону WBC в супертяжелом весе Александру Усику (25-0, 16 КО), который благодаря досрочной победе сохранил титул и статус непобежденного боксера.

