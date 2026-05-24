'Судьи у ринга с трудом верили в то, что видят'. Красюк прокомментировал случившееся в бою Усик – Верховен

Александр Красюк считает, что чемпиону WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) в бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО) остро не хватило качественной команды. Промоутер отметил, что его бывший подопечный стоял там один.

Видео дня

"Рядом не было никого, на кого он мог бы опереться. Короля определяет его свита, и у Усика её не было. Если ты самый умный в комнате, значит ты не в той комнате", – написал Красюк у себя в Instagram.

По мнению Александра в том. что поединок прошел на нервах и все уже верили в победу Верховена, полная заслуга именно Рико.

"Но цепь безумных совпадений вместе с плохим планированием выносливости на чемпионские раунды сыграла с ним жестокую шутку. Тем не менее я убеждён, что бокс получил нового любимого персонажа. Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер", – восхитился экс-кикбоксером промоутер.

По подсчета Красюка, Усик проигрывал по очкам до 11-го раунда, выиграв лишь три раунда.

"Судьи у ринга с трудом верили в то, что видят, и всё равно продолжали отдавать Усикy проигранные раунды. Рефери не услышал гонг. Можно предположить, что в пустыне гонги звучат иначе. Рико выдохся и получил серьёзные повреждения. Возможно, рефери действительно поступил правильно, не допустив 12-го раунда", – подытожил промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе после победы над Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде.

Спустя несколько часов после поражения Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком. Команда спортсмена считает, что рефери преждевременно зафиксировал технический нокаут и лишил их бойца возможности выйти на заключительный раунд.

При этом тренер нидерландца Питер Фьюри после шоу заявил, что его подопечному не хватило лишь опыта выступлений в профессиональном боксе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!