В России размечтались, что Усика 'просто уничтожат' в следующем бою

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд нелепо высказался о бое Александра Усика (25-0, 16 КО) и Рико Верховена (1-1, 1 КО). Представитель страны-агрессорки раскритиковал нашего соотечественника, а также назвал немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО), против которого украинец должен провести следующий поединок, будущим победителем боксера из Симферополя.

Об этом Дрозд заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Россиянин выразил уверенность в том, что Усик обязан был легко победить Верховена, но украинский суперчемпион якобы не смог подстроиться под соперника и найти оружие против соперника.

"Мне кажется, если Усик встретится с Кабайелом, Кабайел его просто уничтожит. Что должен был сделать Усик, когда против него такое чудо вышло – с такой техникой? Он должен был его жестко остановить, должен был ударить по нему бронебойным снарядом – чтобы тот встал. А Усик не мог подстроиться, не мог осмелиться пойти в атаку, обострить, все ждал и ждал, у него не оказалось оружия против этого дикого вепря. С Кабайелом такого не получится. Он будет делать то же, что и Верховен, он посмотрел на бой – и увидел реакцию Усика", – сказал Дрозд.

Напомним, украинец победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

