СБУ задержала подростка, который корректировал российские удары по Харьковской области: ему грозит пожизненное лишение свободы

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области несовершеннолетнего старшеклассника, которого завербовали россияне. По поручению спецслужбистов 16-летний школьник корректировал авиаудары ВКС РФ по Чугуевскому и Лозовскому районам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В одном из Telegram-чатов россияне предложили парню "быстрые подработки" в обмен на корректировку дронов и авиаударов по региону.

Что известно

После вербовки школьнику поручили выявлять украинские ЗРК и радары, по которым готовили серию обстрелов. Фигурант на собственном мопеде объезжал местность, чтобы сфотографировать, снять на видео и обозначить на гугл-картах расположение комплексов.

Когда агент не мог снять потенциальные "цели", то записывал для спецслужб голосовые сообщения с подробным описанием картографических локаций. Для конспирации они использовали шифр, начиная диалог с кодовых слов, которые заблаговременно были отработаны для юноши.

По имеющимся данным, следующей его задачей было установление на магистральной автотрассе замаскированной телефонной камеры с удаленным доступом, чтобы россияне отслеживали время и ориентировочное количество украинских бронеколонн, которые двигались в направлении передовой.

Силовики СБУ заблаговременно разоблачили горе-агента, задокументировали его преступления и поймали "на горячем", когда он фотографировал украинскую боевую технику, изъяв у него телефон с перепиской с российским спецслужбистом. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения" и взяли под стражу. Несовершеннолетнему грозит пожизненное.

Напомним, ранее в Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал врагу устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателем оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, который сотрудничал с представителем спецслужб РФ через Telegram. Контакт с российской стороной он установил в апреле 2025 года.

