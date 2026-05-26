Британский тренер Рико Верховена Питер Фьюри рассказал, что после боя Александра Усика с его подопечным поговорил в самолете с рефери Марком Лайсоном, который остановил поединок в 11-м раунде. По словам наставника, судья признал свою ошибку и объяснил решение тем, что не услышал гонг.

Фьюри заявил, что подошел к арбитру после возвращения из Египта и прямо сказал ему, что тот ошибся с остановкой встречи. В ответ Лайсон объяснил, что не услышал сигнал об окончании раунда.

"Он сказал мне: "Питер, я не услышал гонг". И в это я верю, потому что я тоже не услышал гонг. Все происходило на эмоциях. Рико оказался в нокдауне, Усик пошел добивать. Рефери находился позади Усика, при этом удары уже не проходили", – рассказал Фьюри в интервью IFL TV.

Тренер Верховена добавил, что считает произошедшее именно ошибкой, а не предвзятым решением. По его словам, у него нет оснований обвинять рефери в чем-либо другом.

Поединок Усик – Верховен был остановлен в 11-м раунде после серии атак Усика. До этого Верховен, несмотря на статус андердога, сумел навязать украинцу тяжелый поединок и после десяти раундов, по мнению части наблюдателей, претендовал на победу по очкам.