Опубликована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен

Олександр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, остановив кикбоксера Рико Верховена в 11-м раунде на фоне пирамид Гизы в Египте. До финального штурма бой складывался крайне напряженно: двое из трех судей имели счет 95–95, третий – 96–94 в пользу представителя Нидерландов.

Видео дня

В концовке 11-го раунда Усик потряс соперника мощным правым апперкотом и отправил его в нокдаун. Верховен поднялся, однако оказался зажат в углу под шквалом ударов – рефери Марк Лайсон остановил бой на отметке 2:59, за секунду до финального гонга.

По данным Compubox, бой оказался практически равным по общим показателям. Усик нанес 112 точных ударов из 499 (22,4%), Верховен — 113 из 508 (22,2%).

В джебах небольшое преимущество было у украинца: 23 против 20 у Верховена. Зато по силовым ударам нидерландец превзошел чемпиона – 93 точных против 89 у украинца, причем Рико нанес 37 ударов в корпус против всего 6 у Усика.

Поворотным стал 11-й раунд. Александр резко прибавил в активности: 19 точных ударов из 67 попыток (28,4%) против 11 из 67 (16,4%) у Рико. Именно в этом раунде чемпион нашел решение — апперкот, нокдаун и остановка.

В 9-м раунде Верховен имел точность силовых ударов 66,7% (14 из 21) – лучший показатель для любого из бойцов за весь бой. Это подтверждает, что кикбоксер действительно был близок к сенсации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!