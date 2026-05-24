Следующим соперником Усика станет непобедимый супертяж-чемпион

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик свой следующий бой проведет против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела (27-0, 19 КО). Стороны подтвердили готовность к поединку после победного выступления украинского боксера в Египте.

Видео дня

33-летний немецкий боксер заявил о готовности к бою и предложил провести его на стадионе в Германии, отметив высокий интерес местной публики и украинской диаспоры. Он подчеркнул, что давно ждал такого шанса и считает момент подходящим для организации поединка.

Усик ответил, что не против встретиться с любым из претендентов. украинец подчеркнул, что готов провести бои как с Кабайелом, так и с другими соперниками без исключений.

Глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подчеркнул, что сначала может состояться поединок Усика с Кабайелом в Стамбуле, после чего обсуждается вариант реванша с Рико Верхувеном в Нидерландах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая Усик (25-0, 16 КО) победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО) и защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок в египетской Гизе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Позже были опубликованы судейские записки и статистика ударов боксеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!