Многие не знают, но в Беларуси изменено базовое законодательство, определяющее рамки политической системы. Кстати, референдум по Конституции Лукашенко проводил... в феврале 2022. И это, возможно, была дополнительная мотивация для него тогда активно подыгрывать Путину. ПапаКоли любит свою власть и это для него № 1, а не обещания либо даже союзнические обязательства. А в конце февраля РФ была "занята" Украиной.

Видео дня

Но суть не в этом. В конституции закреплены полномочия нового органа - Всебеларуского народного собрания. Или, как его называют сами беларусы - хурала Лукашенко. Это некий аналог Совета Экспертов в Иране - орган, который определяет стратегические рамки внешней политики и частично внутренней. Состоит из представителей исполнительной власти, местного самоуправления и "общественников". Удобный орган.

К чему это я? Закон в ВНС, статья 12 "по предложению Президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности;". Иных вариантов нет - в конституцию ввели норму об "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств." Одна из немногих ном прямого действия.

Но есть одно "но" ВНС собирается (планово) два раза в год. Теоретически, если прижмёт, тот же Лукашенко может поиграть в "не до законов" даже в отношении создаваемой им же системы.

И вот тут имеем западню для ПапыКоли. В 2022 году в законодательство Беларуси введена норма о принудительном лишении президента полномочий, в том числе за грубое нарушение Конституции.Так вот, прыгнуть через голову своей же системы Лукашенко теоретически может. Но это сразу открывает калитку для его же окружения. И даёт основания для "полностью законного" переворота в стране. Где заговорщики будут выступать с позиций "сохранения конституционного строя".

В такую игру, если что может поиграть Кремль. Но в такую же игру, если будет обещана внешняя поддержка может поиграть и ближайшее окружение Лукашкенко (по примеру Венесуэлы, кейс которой не на шутку испугал товарища). Кстати, обстрелы с беларуской территории летом 2022 - это уже было когда "новую конституцию" ввели в действие. То есть одна зацепка есть. Но если будет больше - окно возможностей для подушки на лицо ночью для многих откроется. Тем более, что социология по Беларуси - за потенциальное участие ВС Беларуси в войне выступает в пределах 7-9%, Против 55+%.

Что же касается подготовки - внезапный (планово или весной и осенью или вообще 1 раз в год) созыв внеочередного хурала (Всебеларуского народного собрания) может быть крайне тревожным звоночком на который надо реагировать быстро.

Ну и на всякий случай выработать хотя бы общие подходы государств региона к такому сценарию было бы не лишним. Но это задача "со звёздочкой" - ведь выступая за всё хорошее в этом вопросе каждая из стран ищет собственной выгоды.