На камеру попало, что происходило с женой Усика во время боя с Верховеном. Видео

Жена непобедимого украинского супертяжеловеса Александра Усика (25-0, 16 КО) сильно переживала во время боя мужа в Египте. Схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как крымчанин отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Подруга Екатерины Усик – художница Оксана Гнатишин – запечатлела волнительные моменты с участием 39-летней возлюбленной боксера и матери его четырех детей.

Было видно, что в начале поединка, когда Усик большей частью оборонялся, Екатерина очень волновалась, буквально не находя себе место, а иногда даже закрывая лицо руками, чтобы не видеть происходящего в ринге.

Лишь когда судья официально огласил победителя, женщина выдохнула и заулыбалась.

Позже в интервью ТСН Екатерина Усик призналась, что была шокирована боем.

"Простите, я ухожу, потому что я в таком шоке, если на самом деле. В какой момент я поверила, что Саша вообще побеждает? Наверное, где-то с 9-го раунда, мне кажется. С 9-го или с 10-го. Я всегда в мужа очень верю. И я знаю, что он все сможет. Перед боем говорю, что я его люблю", – отметила Усик.

