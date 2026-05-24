Усик нокаутом победил Верховена в чемпионском бою. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (25-0, 16 КО) победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО) и защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок в египетской Гизе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Победитель также олучил пояс журнала The Ring и специальный уникальный памятный пояс "Король Нила", который WBC изготовила эксклюзивно для победителя этого исторического шоу у подножия пирамид. Дополнительно триумфатор битвы был награжден эксклюзивным кулоном с цепочкой серии Crown Series, созданным для главных титульных событий.

Встреча началась в своеобразной разведке, где оба боксера фехтовали джебом и не форсировали события. Больше активничал именно нидерландец.

Верховен работал первым номером и пытался даже зажать украинца в углу. В ответ у Саши прошел апперкот. Усик большей частью защищался, уходя в клинч. Егор Голуб в перерыве требовал короткие атаки от украинца.

В третьем раунде Усик начал постепенно "дергать" оппонента, пытаясь использовать низко наклоненную голову нидерландского кикбоксера, чтобы достать его апперкотом. В ответ от Усика зашла качественная двойка. Уже в следующее мгновенье Александр опасно опустил руки, после чего ему сразу прилетел опасный удар слева.

В 4-м раунде Усик впервые пошел в откровенную атаку – боковые плюс апперкот – и у Рико сразу начались проблемы. Пропущенные серии ударов моментально охладили наступательный порыв нидерландского спортсмена. Под занавес трехминутки Усик вновь опустил руки, сразу же получив боковым в челюсть.

В 5-м отрезке бой продолжился с атак Верховена. Тот наседал, давил украинца, бездумно разбрасывая опаснейшие боковые, которые выглядели хаотично, но все равно несли существенную угрозу. Александр не нагнетал, большей частью защищаясь.

Экватор схватки не принес кардинальных изменений в тактике боксеров. Оба бойца несколько сбавили обороты, дав себе передохнуть.

В 7-м Верховен опять стал активничать, работая "по этажам" бойца из Украины. Несмотря на то. что количество атак уменьшилось, на ринге ощущалось высокое напряжение.

Вторая половина боя началась с точного правого бокового в подбородок Усику. Саша пытался найти ключи к защите Рико, однако пока безуспешно, лишь изредка "взрываясь" выпадами. На последних секундах Усик попытался устроить размен ударами с Верховеном, но ничем серьезным это не закончилось.

В 9-м раунде проблемы Усика продолжились. Наш соотечественник меньше двигался и 105-килограмовый нидерландец несколько раз донес свои удары. Саше приходилось спасаться бегством вдоль канатов.

10-я трехминутка не принесла ожидаемого перелома для украинца. Он по прежнему большей частью защищался, позволяя Верховену себя избивать. Лишь на последних секундах зрители увидели того самого Усика-чемпиона: украинец провел одну из редких затяжных атак.

В предпоследнем отрезке Усик практически остановился: не было видно той легкости в ногах, которая была визиткой крымчанина. Ушла скорость в нападении и у Рико Верховена.

За 20 секунд до завершения 11-й раунда Александр Усик внезапно отправил Верховена в нокдаун . а затем и в нокаут.

Как сообщал OBOZ.UA, свой прошлый бой Усик провел в июле прошлого года. На лондонском стадионе "Уэмбли" украинец в пятом раунде нокаутировал 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все.

