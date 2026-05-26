'Мы этого не допустим': Усику поставили ультиматум после победы над Верховеном

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) обязан провести бой с претендентом по линии Всемирного боксерского совета (WBC) Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО). В случае отказа от поединка против немца наш соотечественник должен освободить пояс либо же принудительно будет его лишен.

Такое мнение в интервью Sky Sports выразил промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Кабайела. По словам главы компании Queensberry Promotions, он и его подопечный не допустят того, чтобы свой следующий бой Усик провел в реванше с Рико Верховеном (1-1, 1 КО), выставив на кон чемпионский титул WBC.

"Кабайел победил всех, кого встречал на своем пути. Он заслуживает быть на первом месте в рейтинге, да и он там уже давно. Начались разговоры о возможном реванше Усика и Верховена, но мы этого не допустим. Если Усик не примет бой, ему придется отказаться от титула или он будет его лишен, все просто. Усик чемпион, он должен защищать пояса, для этого он и выходит на ринг. А если нет, то должен отдать их другим", – сказал Уоррен.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

