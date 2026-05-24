Усик четырьмя словами ответил, не слишком ли рано судья остановил его бой с Верховеном

Непобедимый украинский чемпион Александр Усик лаконично прокомментировал споры вокруг остановки боя против Рико Верховена. 39-летний крымчанин заявил, что не считает оценку действий рефери своей задачей.

После поединка журналисты спросили Усика, не была ли остановка слишком ранней. В ответ украинский боксер заявил, что не думал про это.

"Это не моя работа", – в эфире Youtube-канала Boxing King Media закрыл тему наш боксер, добавив, что у него лишь одна работа: боксировать.

По словам Усика, он не обращает внимания на обсуждения вокруг решения судьи. Боксер отметил, что одни считают остановку преждевременной, а другие полностью согласны с действиями рефери.

Также украинец признал, что бой получился тяжелым. Усик назвал Верховена хорошим и хорошо подготовленным соперником, добавив, что после победы намерен продолжать тренировки и работу.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

