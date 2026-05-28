Работодатели "охотятся" на этих работников и предлагают аномальные зарплаты: на кого следует учиться уже сейчас

Стремительное развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ), который ранее считали главной угрозой для рынка труда, спровоцировал обратный эффект – аномальный спрос на специалистов по кибербезопасности. Эксперты единодушно заявляют, что ИИ не только не способен заменить специалистов по киберзащите, а наоборот – делает их наиболее востребованными и высокооплачиваемыми кадрами на мировом рынке.

В материале издания The New York Times речь идет о ситуации в США, но данные аналитиков можно смело экстраполировать на остальной мир. Сейчас рекрутинговые компании не успевают закрывать вакансии из-за высокого спроса на специалистов – только в первом квартале количество вакансий в сфере кибербезопасности выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.

ИИ бессилен без киберзащитников

Главная причина кадрового голода заключается в том, что развитие искусственного интеллекта создало беспрецедентные риски безопасности. Человеческий фактор в киберзащите стал незаменимым из-за двух факторов:

массовое использование ИИ для генерации кода разработчиками часто приводит к появлению скрытых ошибок и уязвимостей (багов);

ведущие лаборатории мира выпустили сверхмощные ИИ-модели нового поколения, которые способны самостоятельно находить и эксплуатировать критические дыры в программном обеспечении финансовых учреждений или энергосетей.

Но оказалось, что ИИ может автоматизировать процессы, но он не способен стратегически противодействовать киберугрозам и мыслить в условиях абсолютной неопределенности.

"Нам понадобятся люди, чтобы справиться с этим "баг-Апокалипсисом". Я не думаю, что мы вообще поймем, как обеспечить безопасность ИИ на устойчивой, долгосрочной основе еще по крайней мере несколько лет. Искусственный интеллект просто сделал нас всех значительно более загруженными. Это касается каждого специалиста по безопасности, которого я знаю", – отмечает директор по информационной безопасности платформы LinkedIn Ли Клисснер.

Этот тренд подтвердил и старший вице-президент Google Ник Фокс: хотя роли инженеров трансформируются в управление ИИ-агентами и ботами, сама профессия никуда не исчезнет. Работы для программистов и защитников кода стало больше, чем когда-либо прежде.

Кого не хватает больше всего

Особенно остро дефицит кадров ощущается на уровне высшего руководства. Компании со всего мира устроили настоящую "гонку вооружений" за право нанять директоров по безопасности, которые имеют глубокие технические знания и умеют проводить аудит кода.

С начала апреля, когда компания Anthropic представила последнюю модель искусственного интеллекта Mythos, количество запросов от бизнеса выросло в 5-7 раз. В результате вакансии, которые раньше появлялись раз в год, теперь открываются каждую неделю.

Такой дефицит предоставил кандидатам колоссальное преимущество на переговорах, что вылилось в астрономические суммы контрактов:

еще несколько лет назад компенсационные пакеты в размере $7-8 млн для топовых руководителей по кибербезопасности шокировали бы рынок, но теперь это становится привычной практикой;

в мидл-сегменте инженеры по безопасности также массово требуют более высоких зарплат и более сложных, интересных проектов;

а ведущие исследователи непосредственно в сфере ИИ могут рассчитывать на компенсационные пакеты, достигающие 250 миллионов долларов.

Рынок труда не испытывает чистого сокращения рабочих мест, но он требует полной адаптации. Инженеры, которые сочетают свой многолетний опыт с пониманием инструментов ИИ (например, практикуют вибекодинг — написание кода с помощью искусственного интеллекта), мгновенно находят высокооплачиваемую работу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за развития искусственного интеллекта к 2030 году до 39% навыков станут устаревшими. Главный разрыв рынка труда возникает не из-за нехватки работы, а из-за того, что люди физически не успевают переучиваться под новые роли.

