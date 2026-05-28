УкраїнськаУКР
русскийРУС

Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему "подозрительным"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
5,2 т.
Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему 'подозрительным'
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО) признался, что был ошарашен ходом поединка против Александра Усика (25-0, 16 КО). По словам спортсмена, он понимал, что выигрывает бой на карточках судей, однако ему показалось очень подозрительным поведение украинского суперчемпиона.

Об этом Верхорвен заяви в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, пишет портал sportbible.com. 37-летний нидерландец отметил, что во время поединка Усик выбрасывал очень мало ударов, поэтому судейский счет казался ему очень спорным, так как после восьмого раунда он был раунд.

Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему "подозрительным"

"После восьмого раунда, когда счет был все еще равный, я стал думать, о том, что это начинает казаться подозрительным, потому что мне казалось, что я забрал эти раунды. Я пересмотрел некоторые раунды и подумал: "Как я мог проиграть?" Он даже не коснулся меня, может быть, больше одного-двух раз, а я ударил его четыре, пять, шесть раз", – поделился эмоций Верховен.

Напомним, 23 мая Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему "подозрительным"

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему "подозрительным"
Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему "подозрительным"

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Усик – ВерховенАлександр Усик
Редакционная политика