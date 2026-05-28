Верховен рассказал о моменте, когда бой с Усиком показался ему 'подозрительным'

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО) признался, что был ошарашен ходом поединка против Александра Усика (25-0, 16 КО). По словам спортсмена, он понимал, что выигрывает бой на карточках судей, однако ему показалось очень подозрительным поведение украинского суперчемпиона.

Об этом Верхорвен заяви в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, пишет портал sportbible.com. 37-летний нидерландец отметил, что во время поединка Усик выбрасывал очень мало ударов, поэтому судейский счет казался ему очень спорным, так как после восьмого раунда он был раунд.

"После восьмого раунда, когда счет был все еще равный, я стал думать, о том, что это начинает казаться подозрительным, потому что мне казалось, что я забрал эти раунды. Я пересмотрел некоторые раунды и подумал: "Как я мог проиграть?" Он даже не коснулся меня, может быть, больше одного-двух раз, а я ударил его четыре, пять, шесть раз", – поделился эмоций Верховен.

Напомним, 23 мая Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

