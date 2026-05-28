Швеция заявила о передаче Украине истребителей Gripen: названо количество и сроки

Швеция планирует предоставить Украине 16 истребителей Jas 39 C/D Gripen. Кроме того, наше государство планирует приобрести еще 22 новых истребителя, а в перспективе – 150 самолетов Gripen. Передача первых бортов запланирована на начало 2027 года.

Такая договоренность предусмотрена декларацией об углублении оборонного сотрудничества между странами. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кристерссон добавил, что после оформления документов Швеция будет работать над получением разрешения на экспорт самолетов. По его словам, это необходимый этап перед началом поставок.

"Таким образом, мы сможем расширять украинскую ПВО и защиту Европы", – добавил глава шведского правительства.

По словам президента Владимира Зеленского, часть пакета помощи объемом более 2 миллиардов направлена именно на самолеты Gripen. Он отметил, что Киев рассчитывает получить первые возможности по Gripen за следующие 10 месяцев.

Также Зеленский заявил, что Украина готова покупать Gripen и уже начинает этот процесс.

Зеленский добавил, что истребители Gripen будут оснащены конкретным вооружением. Речь идет, в частности, о ракете "Meteor" и другом оружии, которое сможет атаковать цели на расстоянии до 200 км.

"Мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты, и они не смогут использовать массово КАБы", – сказал глава государства.

Также президент заявил, что Украина готова закупить все 150 истребителей Gripen. По его словам, Киев рассчитывает на финансирование в рамках пакета европейской поддержки объемом 90 миллиардов евро.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина купит 22 новых истребителя современной серии Е. Переговоры по этим самолетам продолжаются, а их поставку планируют завершить до 2030 года.

