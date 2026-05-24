Как выглядел Усик после 76 пропущенных ударов в голову от Верховена. Появилось видео после боя

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик на следующий день после боя с Рико Верховеном появился перед журналистами с заметными следами от ударов на лице. Украинец дал короткое интервью Boxing King Media, в течение которого можно было хорошо рассмотреть последствия одного из самых тяжелых поединков в его карьере.

Усик вышел к журналистам в бейсболке, которая закрывала часть лба, однако на лице боксера были заметны синяки и гематомы после боя.

Согласно статистике Compubox, Верховен нанес украинцу 113 точных ударов. Из них по корпусу попало 37, а остальные 76 точных Саша принял в голову. Из них 16 пришлись на джебы, а 60 точных попаданий составили силовые удары.

По раундовой статистике силовых ударов больше всего точных попаданий Усик пропустил в девятом и десятом раундах. В каждом из этих отрезков Верховен донес до цели по 14 силовых ударов. Отдельной разбивки по попаданиям именно в голову в этих раундах опубликовано не было.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

