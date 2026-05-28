Беларусь. Балтика. Эскалация.

Видео дня

24 мая я написал пост, где обозначил цепочку событий, которые, на мой взгляд, являются признаками курса на публичную эскалацию со стороны Кремля. Для такого объяснения существуют рациональные основания. Ибо Москве надо что-то менять.

25 мая товарищ Лавров позвонил товарищу Рубио и наговорил странного: начал публично угрожать "системными ударами" по объектам в Киеве, которые якобы "используют ВСУ". Это слегка выходит за грань рационального, поэтому заставляет искать логику, в которую укладываются истеричные проявления РФ.

Конспирологически зафиксируем факты и дополним их беспочвенными домыслами.

1. Фактом является вступление 25 мая в силу закона о применении российских войск за рубежом на основании поводов, которые можно выдумать в любой удобный момент (арест и уголовное преследование тех, кого Кремль посчитает "россиянами").

Очевидным местом применения росармии по таким поводам считаются страны Балтии. Особенно Латвия. ОДНАКО.

В эту же струю попадают Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Финляндия.

Армения – хоть сейчас, Пашиняну уже угрожают отключить газ и устроить "украинские" последствия.

Азербайджан – наверняка Путину очень бы хотелось, но боязно, поэтому – малореалистично.

Грузия – технически проще всего исполнимо, но это шаг последней надежды для Кремля.

В Казахстане требуется поднять дискуссию на полградуса, для чего достаточно одного резонансного инцидента.

Финляндия – сложнее всего, но с психиатрической точки зрения это самый интересный вариант.

На этот факт ОБЯЗАНЫ реагировать органы обороны и безопасности всех потенциально уязвимых стран. Повышать готовность, будировать союзников.

Это – главное событие 25 мая. Но эфир забит бормотанием Лаврова.

2. Фактом является интеграция первой леди РФ Александра Лукашенко в историю с российским ядерным шантажом. И последующие хороводы с целью образумить Грыгоровича.

На этом фоне очень смешно выглядят комментарии отдельных представителей украинского экспертного талибаната, мол, надо наводить мосты с Лукашенко и "отрывать" его от Путина.

Данные лица почему-то игнорируют, что с некоторого времени Лукашенко – это и есть Путин. С таким же успехом можно уговаривать левую ногу Путина, чтоб она начала жить самостоятельной жизнью.

Если вдруг Кремль ощутит, что первая леди всерьёз решила оглядеться по сторонам, она в ту же секунду будет отформатирована, вплоть до набивания шайбами чучела Лукашенко опытными московскими таксидермистами.

3. Фактом является то, что по итогам парада 9 мая Россия на официальном уровне (Ушаков и другие) заявила: никаких ударов по центру Киева не будет, ибо всё прошло ровно.

Однако таким же фактом является, что 23/24 мая россияне ударили именно по центру Киева!

И они точно не ставили целью выбивание окон в Национальном художественном музее Украины. Интересно, куда же они целились, а?

Впрочем, они сразу же себя разоблачили, заявив, что по ОП и ВРУ бить смысла нет, ибо это якобы не центры принятия решений и там только охрана и уборщицы. Вот именно туда они и пытались попасть. Не получилось.

И вот здесь начинается конспирология.

4. Факт в том, что 12 мая на сайте Кремля, а затем в официозных СМИ России разогнали информацию о якобы успешном пуске тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Её официально разрабатывают уже 15 лет на замену советскому комплексу "Воевода", и по легенде в этом году должен заступить на боевое дежурство первый полк РВСН РФ с такими ракетами.

Ещё 6 мая 2016 г. командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявил, что ракетами "Сармат" будут вооружены два соединения: 62-я дивизия РВСН в районе н.п. Ужур (Красноярский край), а также 13 дивизия РВСН с дислокацией в Домбаровском позиционном районе (н.п. Ясный, Оренбургская область; порядка 30 км от границы в Казахстаном).

Ещё 18 ноября 2023 г. "источник в ракетно-космической отрасли" "неофициально" сообщил ТАСС, что комплекс "Сармат" поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужуре. Разгоняли этот сюжет в том духе, что почти всё готово, кое-что там ещё испытывают.

Поверить в то, что "источник" поделился, а ТАСС опубликовал такой вброс без высочайшего согласования, было бы крайне наивным. Т.е., РФ уже 3 года делает вид, что "Сармат" как бы готов.

Однако недружественные СМИ регулярно распространяют информацию, что как минимум 2 испытания ракеты после 2023 г. провалились.

Ровно через 10 лет после упомянутого заявления о планах вооружить две дивизии "сарматами", 12 мая 2026 г. тот же генерал Каракаев зачитал Путину по видеосвязи информацию об успешном пуске ракеты "Сармат" и планах к концу года ею вооружиться. Путин в телевизор его поблагодарил.

Выглядело это крайне нелепо и максимально неубедительно. Нерядовое событие, а подача – на уровне обсуждения проблем ЖКХ в провинции.

Ограничения на полёты и сроки официального закрытия районов на Камчатке указывают, что ракетные испытания должны были состояться в "окно" 6-10 мая, с наибольшей вероятностью – к 9 мая. Дабы затмить отсутствие техники на параде демонстрацией ракеты.

Однако информация о пуске пошла только 12 мая и без надлежащего пафоса. Без похода в центр управления обороной, без генеральской свиты, даже без плюшевого министра обороны…

Из чего возникает комфортная уверенность, что испытания прошли плохо.

И самое плохое – об этом знают США, Китай и ряд других государств (ибо РФ обязательно их предупреждает).

13 мая Путин совершил визит в Московский институт теплотехники (разработчик ракет "Тополь-М", "Ярс", "Булава"), поздравил с 80-летием и продлил таким образом публичную ядерную линию, которая переросла в учения с Лукашенко (первое сообщения об учениях появилось именно из Беларуси 18 мая).

Россияне заявили об учениях 19 мая, подчеркнув состав участников: РВСН, войска СФ, ТОФ, части Центрального и Ленинградского военного округов. Т.е., формально это театры, которые не имеют отношения к Украине.

Характерно, что 6 мая 2024 года (ежегодное обострение) МО РФ заявляло о подготовке учений нестратегических ядерных сил с упором на войска Южного ВО, авиации и флота.

5. Фактом является как минимум один удар 23/24 мая ракетой средней дальности "орешник" по территории Украины. Слухи о втором ударе оставим за скобками (американцы точно знают, сколько было пусков).

Путин приказал Минобороны дать предложения по "удару возмездия" 23 мая, а уже в ночь на 24.05 состоялась атака на Киев.

Но так не работает: ракеты для удара готовили неделю, ни с каким "возмездием" это не связано от слова совсем.

Цели для удара по Киеву собирали заранее. Именно в те дни, когда официальные лица РФ заявляли, что ударов не будет.

В этой связи сложно не вспомнить прочитанный по губам диалог Трампа и короля Британии Карла III: о том, что Путин хочет войны и готов уничтожать население.

Фактом является попадание "Орешника" по гаражам в Белой Церкви.

Беспочвенный домысел состоит в том, что "Орешником" могли целиться не по БЦ. А таки по Киеву. Отсюда вся эта череда предупреждений для иностранцев. Но слегка промазали. Либо как-то спешно меняли цель, из-за чего даже по БЦ толком не попали и начали выдумывать всякую чушь.

В итоге и пуск "Орешника" (о параметрах которого в деталях должны были знать США и Китай) прошёл небезупречно.

А два небезупречных пуска самых страшных (как они позиционируются) ракет Кремля – это плохо для репутации опасного злодея.

Именно это и стало поводом для истеричных угроз со стороны России.

Путин замыслил начать новый виток запугивания, который анонсировал Трамп. Но для подкрепления эскалации (и гарантий невмешательства) у него внезапно не оказалось инструментов сдерживания. Пришлось включать оральные таланты Лаврова.

6. К концу весны получается такая картина.

Динамика на фронте противоречивая.

Давление на логистику оккупационной российской армии нарастает.

Атаки вглубь РФ продолжаются. Разгонять мобилизацию до сентября Путин не может. Поэтому его манёвр сводится к:

1) Усилению давления на украинских гражданских в тылу. Он действительно может попытаться максимально осложнить летом жизнь в городах, устроить гуманитарную катастрофу.

2) Провокациям с территории Беларуси против Украины.

3) Провокациям против стран Балтии.

4) Смене вектора на условную Армению, где в ходе выборов могут "внезапно" произойти какие-то страшные вещи, которые Кремль не сможет оставить без реакции…

С середины июня до середины июля любые яркие действия России будут плевком в душу Трампу. В идеале для РФ Путину надо бы в ближайшие пару недель выдать что-то яркое, потом спуститься на уровень ненаглядных рутинных провокаций, а затем к августу наращивать, чтобы выйти на какой-то "дух Анкориджа - 2".

Атаки по украинским городам точно будут, ограничителем выступает лишь число ракет. Поэтому каждому стоит продумать, как смягчить для своей семьи возможный кризис летом (с возможными перебоями электричества, воды и канализации).

Жесткие сигналы в сторону Лукашенко, чтоб он максимально упирался втягиванию в провокации против Украины – это верный путь. Сантиментов тут быть не должно. Это в интересах украинского и белорусского народов.

Тема с атаками дронов против стран Балтии Кремлём уже легализована (а до этого ещё и Лукашенко шарики запускал). Также анонсированы проблемы в Армении. Нормативная база готова.

Два из трёх возможных сценариев нагнетания в обозримом будущем уже не касаются Украины. Так может пора таки максимально включиться в помощь Украине, чтобы Россия искала выход через деэскалацию, а не через новую эскалацию?

Как бы цинично это не звучало: ни украинцев, ни условных латышей с армянами никому не жалко. Но практика показывает, что войны редко идут по плану в последнее время.

Начнётся вал проблем, которые накроют всех. Проще упредить, чем потом героически решать.