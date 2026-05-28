Сколько памяти нужно на смартфоне в 2026 году: хватит ли 128 ГБ

Современные смартфоны предлагают своим пользователям терабайты памяти, что просто гигантский скачок вперед по сравнению с емкостью в 4 или 8 гигабайт, которую имели первые iPhone. Но с переносом технологий искусственного интеллекта в телефоны, этим гаджетам может понадобиться еще большее внутреннее хранилище.

Но сколько именно места должен предлагать современный смартфон в 2026 году? В этом разбиралось издание BGR. Оно указывает, что долгое время производители устройств на Android полагались на возможность расширения памяти с помощью карт microSD (а некоторые делают это до сих пор), тогда как Apple всегда ограничивалась лишь несколькими фиксированными вариантами имеющегося внутреннего хранилища. Сейчас базовый объем памяти в iPhone составляет не менее 256 ГБ (а максимум достигает 2 ТБ), однако на рынке Android до сих пор можно найти модели на 128 ГБ. Учитывая это, вполне логично возникает вопрос: можно ли обойтись версией на 128 ГБ, или все же стоит рассматривать варианты от 256 ГБ. Ответ, как и следовало ожидать, зависит от сценариев использования смартфона.

Для тех, кто планирует хранить тысячи фотографий и видео непосредственно в памяти устройства, загружать сотни приложений или с десяток тяжелых игр, меньшей модели на 128 ГБ может оказаться мало. Перед визитом в магазин стоит четко выяснить, сколько места используется на вашем текущем устройстве.

Как выбрать идеальный объем памяти для телефона

Если взять в качестве примера опыт использования актуального iPhone 17 Pro Max, то ситуация выглядит показательно. Даже имея в прошлом опыт владения смартфонами на 1 ТБ, что позволяло хранить все медиафайлы локально, выбор вполне может пасть на базовую конфигурацию с 256 ГБ – дополнительные файлы можно будет загрузить на iCloud. Такого объема вполне достаточно, скажем, для меломана, поскольку все фотографии при таком сценарии использования синхронизируются с облаком, а львиную долю локальной памяти съедает Apple Music из-за загрузки треков в формате Lossless вместо обычного. Следующими по уровню потребления пространства идут приложения "Фотографии" и WhatsApp. При таких условиях 128 ГБ будет очевидным образом недостаточно.

Компания Samsung высказывается более конкретно относительно того, может ли пользователям хватить 128 ГБ. По данным производителя, смартфон с таким средним объемом памяти способен вместить: 900 фотографий, 60 минут видео в формате UHD, 1 000 песен, более 100 приложений и игр, а также 20 фильмов. Эта информация полезна для тех, кто колеблется между 128 ГБ и 256 ГБ перед покупкой следующего гаджета. Однако практика показывает: если есть привычка хранить множество треков, большие альбомы снимков или свежие серии сериалов для просмотра в дороге или во время поездок на работу, ориентироваться стоит именно на 256 ГБ. Кроме того, существует еще один современный тренд, который заставит тратить больше памяти – это искусственный интеллект.

Как на выбор влияет ИИ

Тренд на использование ИИ уже не новый, и поскольку все ведущие технологические гиганты – Apple, Samsung и Google – активно его развивают, эта технология стала неотъемлемой частью индустрии. Ввиду этого, а также того, что чатботы лучше всего запускать локально на самом устройстве, необходимо убедиться в наличии достаточного количества памяти. Согласно отчету аналитической компании TrendForce, подобные ИИ-модели требуют от 40 до 60 ГБ системного хранилища для локальной обработки данных. Это означает, что на телефоне емкостью всего 128 ГБ почти все свободное пространство будет поглощено искусственным интеллектом.

Поскольку компании стремятся обеспечить более высокий уровень безопасности и конфиденциальности, аналитики TrendForce прогнозируют, что производители смартфонов сосредоточатся на повышении минимального стандарта памяти в гаджетах. Это необходимо, чтобы пользователи имели достаточно места для локального запуска ИИ. Точность этого отчета подтверждается тем, что даже Apple, которая всегда предлагала минимальные объемы хранилища, теперь выпускает все свои актуальные модели, включая новый iPhone 17e, с базовой емкостью от 256 ГБ. Короче говоря, если есть желание быть готовым к процессам, которые уже происходят в сфере ИИ, объем в 256 ГБ является так называемой "золотой серединой". С другой стороны, 128 ГБ может вполне хватить, если нет необходимости внедрять ИИ в повседневную жизнь или если смартфон используется только для базовых задач.

