Не сбылись надежды миллионов украинских болельщиков. Сборная Украины вновь не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Обидно, досадно и, конечно, очень горько.

Главная команда страны в очередной раз остановилась на стадии плей-офф – этапе, который уже давно стал для украинского футбола настоящим испытанием. На этот раз дорогу нашей сборной преградила команда Швеции.

Плей-офф – заколдованный барьер

За всю историю выступлений в квалификационных турнирах чемпионатов мира сборная Украины уже шесть раз пыталась преодолеть стадию плей-офф – и каждый раз безуспешно.

Матч против Швеции стал для украинской команды уже 11-м в формате стыковых игр. Статистика выглядит неутешительно: 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений при разнице мячей – 9:18.

Единственный раз Украина пробилась на чемпионат мира напрямую – в 2006 году, когда команда под руководством Олег Блохин заняла первое место в своей отборочной группе. Тогда сборная Украины сотворила историю, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира в Германии, где уступила будущему чемпиону – сборной Италии. Капитаном той команды был нынешний президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Теперь украинским болельщикам снова придется ждать следующего шанса – еще четыре года.

Молодежная сборная U-21: борьба продолжается

Пока национальная команда переживает очередное разочарование, молодежная сборная Украины U-21 продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы 2027 года.

Команда под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы провела два непростых матча квалификации. Сначала украинцы неожиданно потеряли очки в Кошице, сыграв вничью 1:1 с аутсайдером группы – Литвой. Особенно удивительным этот результат выглядит на фоне гостевой победы над литовцами со счетом 4:0. Однако затем молодежка реабилитировалась в Будапеште, где обыграла сборную Венгрии – 2:1.

После шести туров Украина имеет 8 очков и занимает третье место в группе. Лидируют сборные Хорватии и Турции – именно с этими соперниками украинцам предстоят решающие матчи.

Шанс на Евро и дорога к Олимпиаде

По регламенту в финальную часть чемпионата Европы U-21 выйдут 9 победителей групп, лучшая команда среди занявших вторые места, а также еще 4 сборные через плей-офф

Особое значение этот турнир имеет еще и потому, что именно по его итогам будут определяться участники футбольного турнира Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Напомним, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже олимпийская сборная Украины дебютировала благодаря успешному выступлению молодежной команды под руководством Руслан Ротань.

Радость от сборной U-19

На фоне неудачи главной команды приятные новости пришли от юношеской сборной Украины U-19.

Команда под руководством Дмитрия Михайленко уверенно прошла два квалификационных раунда и пробилась в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Уэльсе.

В шести матчах украинцы показали впечатляющий результат: 5 побед, 1 ничья, разница мячей – 12:1.

На пути к финалу были уверенно обыграны Словакия (3:0), Черногория (3:0), Албания (3:0), Северная Ирландия (1:0), Казахстан (3:0), и только заключительный матч с Румынией завершился вничью (1:1).

Украина – среди восьми лучших Европы

В финальной части чемпионата Европы U-19 за медали поборются восемь сильнейших сборных континента: Германия, Дания, Испания, Италия, Сербия, Украина, Хорватия, Уэльс (как организатор). Любопытно, что в число участников не попали такие футбольные гранды, как Англия, Франция, Нидерланды и Бельгия.

Молодое поколение – надежда украинского футбола

В состав юношеской сборной вошли футболисты ведущих украинских клубов – "Карпат", "Шахтера", "Динамо", "Металлиста", "Кривбасса", "Александрии", а также украинские игроки, выступающие в зарубежных академиях и клубах Европы.

Украина уже имеет славную историю выступлений на юношеских чемпионатах Европы. "Желто-синие" становились чемпионами в 2009-м, а также бронзовыми призерами в 2004, 2018 и 2024 годах. Именно поэтому сегодня, несмотря на разочарование от неудачи главной сборной, украинский футбол сохраняет надежду.

Главная команда снова заставила болельщиков пережить боль несбывшихся ожиданий. Но молодежь и юноши показывают: у украинского футбола есть будущее. И, возможно, именно эти ребята однажды вернут Украину на чемпионат мира.