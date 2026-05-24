Стали известны записки судей на момент остановки боя Усик – Верховен

Александр Усик уступал Рико Верховену по одной из судейских карточек перед досрочной победой в 11-м раунде. Еще два арбитра после десяти раундов зафиксировали равный счет, несмотря на статус украинца как фаворита поединка.

Согласно официальным запискам, Мануэль Оливер Паломо и Фабиан Гуггенхайм выставили одинаковый счет 95:95. Паскуале Прокопио увидел преимущество Верховена: 96:94.

Первые два раунда все трое судей единогласно отдали представителю Нидерландов. Верховен активно использовал преимущество в габаритах и постоянно шел вперед, создавая давление на украинца.

Полное совпадение в оценках сохранялось почти весь бой. Единственным исключением стал десятый раунд: Паломо и Гуггенхайм записали его Усику, тогда как Прокопио вновь отдал отрезок Верховену.

Развязка наступила в 11-й трехминутке. Усик отправил соперника в тяжелый нокдаун, после чего рефери остановил бой за секунду до финального гонга и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Если бы поединок продолжился до завершения трехминутки, эпизод с нокдауном почти наверняка принес бы Усику счет 10:8 в 11-м раунде. В таком случае украинец выходил вперед минимум на двух судейских карточках.

