Не Фьюри, Канело или Ломаченко: Усик назвал лучшего боксера мира

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) считает американского представителя первого среднего веса Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) лучшим боксером планеты. При этом своего недавнего соперника Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) он назвал королем Великобритании.

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Такое мнение Усик выразил, отвечая на вопросы журналиста телеканала TNT Sports. Соответствующее видео было опубликовано на странице вещателя на видеохостинге YouTube. Александра попросили назвать несколько имен в боксе:

– Кто лучший боксер Великобритании?

– Тайсон Фьюри.

– Лучший боксер в США?

– Теренс Кроуфорд.

– Лучший боксер Европы?

– Даниэль Лапин.

– Кто лучший боксер в мире?

– Теренс Кроуфорд.

– Лучший молодой и многообещающий боксер в мире?

– Лапин. Даниэль.

Отметим, что недавно самого Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI века. Это произошло после триумфа украинца в реванше с Фьюри. Бой завершился победой Александра единогласным решением со счетом 116-112 трижды.

Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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