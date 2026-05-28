'Ему плевать': скандал вокруг боя Усик – Верховен возмутил президента WBC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман призвал не спекулировать на теме победы Александра Усика (25-0, 16 КО) над Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Функционер не согласился с критиками остановки боя в 11-м раунда, отметив, что рефери поединка поступил абсолютно правильно.

Такое мнение Сулейман выразил в интервью официальному сайту WBC. Глава совета подчеркнул, что многие хотели продолжения боя, так как Верховен был к этому готов, а остановка произошла вместе с гонгом об окончании раунда, однако здоровье спортсменов должно быть превыше всего.

"Усик победил и я аплодирую рефери. Я очень горжусь Марком Лайсоном, потому что обязанность рефери – защищать хорошее самочувствия бойцов и защищать их от травм. Ему плевать на удар гонга. Он видит глаза пострадавшего бойца и то, насколько сильно он потрясен. Лучше один удар раньше, чем один удар позже", – сказал Сулейман.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

