ЕС предложит открыть первый переговорный кластер о вступлении Украины в июне: названа вероятная дата

Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

Речь идет о первом этапе переговоров в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает издание Euractiv.

Еврокомиссия представит свое предложение во время встречи министров по европейским делам в Брюсселе. Если страны ЕС поддержат это решение, его могут утвердить на заседании Европейского совета 18 июня.

Заметим, что переговоры о вступлении в Евросоюз разделены на шесть кластеров, которые охватывают различные сферы законодательства ЕС. Для открытия каждого из них нужна поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

Первый кластер касается основных демократических, экономических и институциональных принципов Евросоюза. Другие переговорные кластеры для Украины и Молдовы планируют открыть в июле.

В Euractiv напомнили, что до сих пор продвижение Украины в ЕС преимущественно блокировала Венгрия. Бывший премьер-министр Виктор Орбан долгое время выступал против вступления нашего государства.

Новая венгерская власть не заявила о полной поддержке членства Украины в ЕС, однако продемонстрировала более сдержанный подход. Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ближайшее время прибудет в Брюссель. В апреле еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что переговоры по первому кластеру могут начаться после смены власти в Венгрии.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна заслуживает статуса полноправного члена ЕС, поскольку украинские войска защищают весь блок от России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

