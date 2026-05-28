Зеленский прибыл с визитом в Швецию и заинтриговал заявлением по истребителям Gripen. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию, где проведет переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и представителями оборонной промышленности страны. Стороны готовят большой пакет военной помощи для Украины...

А также планируется "сильный шаг" по истребителям Gripen, который должен усилить эффективность украинской авиации. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

Во время поездки глава государства планирует обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, сотрудничество в сфере оборонной промышленности и перспективы укрепления украинских Воздушных сил. Зеленский отметил, что украинско-шведские отношения остаются "содержательными", а сотрудничество между государствами – "сильным".

Отдельное внимание привлекло заявление президента об истребителях Saab JAS 39 Gripen. Зеленский подчеркнул, что готовящееся решение сделает украинскую боевую авиацию более эффективной. На этом фоне ожидается активизация переговоров относительно возможного усиления авиационного компонента ВСУ.

К встречам в Швеции также присоединятся представители местной оборонной промышленности. Вероятно, стороны обсудят не только поставки вооружения, но и перспективы совместного производства и технологического сотрудничества в военной сфере.

Зеленский отдельно поблагодарил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона за поддержку Украины и последовательную помощь в сфере безопасности и обороны.

