Умерла легенда американской кантри-музыки Долли Партон, которая поддерживала Украину. Фото

В США в возрасте 80 лет скончалась легендарная кантри-певица Долли Партон. Ее карьера длилась более полувека, а в мировой истории музыки она осталась благодаря хитам Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You, многочисленным наградам и многолетней благотворительной деятельности.

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Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на семью артистки. О смерти Партон объявил её племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на странице певицы в Instagram.

Партон попросила племянника объявить о своей кончине

Брайан Сивер, который много лет возглавлял службу безопасности певицы, заявил, что для него было большой честью сообщить о смерти тёти, хотя эта честь сопряжена с "большой скорбью". По его словам, Партон давно попросила его лично объявить о её смерти, когда наступит этот день.

Он высоко оценил влияние певицы не только на его семью, но и на миллионы людей во всем мире.

"Следуя ее примеру, мы верили, что всё возможно. Она никогда не видела дверей, которые не смогла бы открыть, а двери, которые она открывала, меняли историю", – сказал Сивер.

В начале этого года Партон отменила ряд концертов в Лас-Вегасе из-за необходимости продолжить лечение проблем со здоровьем.

В конце прошлого года певица также опровергала слухи о серьезном ухудшении своего состояния, в шутку заявив: "Я еще не умерла".

Реакция в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился приспустить американские флаги по всей стране на одну неделю в знак памяти о певице. Он назвал Партон "одной из самых выдающихся кантри-певиц" и отметил, что её смерть стала большой утратой для миллионов людей.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер также отдал дань уважения певице, назвав ее настоящей легендой и "силой добра".

Американская академия кантри-музыки назвала Партон артисткой с "безупречным голосом, незабываемыми песнями, щедростью и яркой личностью". Там подчеркнули, что ее музыка будет жить дальше и передавать её голос и историю следующим поколениям.

Карьера длиной более полувека

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в городе Севиервилл, штат Теннесси, в многодетной семье. Она была четвертой из 12 детей и выросла в небольшом доме в горах Грейт-Смоки-Маунтинс.

Петь Партон начала еще в детстве. Сначала она выступала в церкви, где проповедовал её дедушка, а впоследствии начала профессионально заниматься музыкой.

Её дебютный альбом Hello, I'm Dolly вышел в 1967 году, когда певице было чуть больше 20 лет. Партон чрезвычайно активно записывала новую музыку: уже к 1974 году она выпустила свой 13-й студийный альбом — "Jolene", в который вошли одноименный хит и песня "I Will Always Love You".

Эта композиция стала кантри-хитом и возглавляла кантри-чарт Billboard в течение одной недели.

А песня "Here You Come Again" дольше всех других песен Долли Партон возглавляла кантри-чарт Billboard – в течение 5 недель, начиная с декабря 1977 года.

За более чем 50 лет карьеры Партон выпустила 49 сольных студийных альбомов. Последним на сегодняшний день стал альбом "Rockstar", который вышел в 2023 году.

За свое творчество артистка получила 10 премий "Грэмми" и 13 наград Академии кантри-музыки.

Она также является единственной кантри-певицей, получившей как минимум одну номинацию на премию "Оскар" (за лучшие оригинальные песни в фильмах "С девяти до пяти" и "Трансамерика"), "Грэмми", "Тони" и "Эмми". В 2025 году Долли Партон получила почетную премию "Оскар".

Партон стала лауреатом Книги рекордов Гиннеса

Вклад Долли Партон в музыку отмечался неоднократно. Ранее Книга рекордов Гиннеса присвоила ей почетное звание лауреатки по случаю 70-летия издания.

Представители организации заявляли, что её мировая репутация не имеет себе равных, а среди причин признания называли всемирно известные песни Партон, её характерный голос, яркие выступления, роли в популярных фильмах и многолетнюю поддержку других музыкантов.

В книге зафиксированы 11 рекордов певицы, в частности:

- наибольшее количество десятилетий подряд с альбомами в первой десятке кантри-чарта Billboard;

- наибольшее количество студийных альбомов, выпущенных кантри-певицей;

- наибольшее количество номинаций на премию "Грэмми" среди кантри-исполнительниц.

Долли Партон поддержала Украину

Партон также публично выражала поддержку украинцам после начала полномасштабного вторжения России.

Во время одного из своих концертов в США она сделала паузу в выступлении и обратилась к украинцам. Певица передала привет "братьям и сестрам в Украине" и призвала присутствующих молиться за них и за мир.

"Я не хочу заниматься политикой – я лучше продам свой камень в почке, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе выразили свою любовь и подарили надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся за них, молимся за мир в этом безумном мире", – сказала тогда Партон.

Ее музыкальное наследие насчитывает десятки альбомов, сотни песен и несколько поколений слушателей, а сама Партон стала одной из самых узнаваемых фигур американской кантри-музыки.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда американской сцены, мировая звезда музыки и кино Долли Партон поддержала Украину. Исполнительница сделала паузу во время своего концерта, чтобы передать привет "братьям и сестрам в Украине" и призвать людей молиться о мире для нашей страны.

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