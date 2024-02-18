Получит бомбу. Появилась информация, что случится в бою Усик – Фьюри 18 мая

Тренер и менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) считает, что его подопечный добьется безоговорочной победы над обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 мая.

В качестве подтверждения своего мнения, Сергей Лапин напоминает, что Фьюри получил серьезное рассечение через шлем и в тренировочных перчатках.

"Представляете, что будет с его головой, когда он получит от Усика бомбу в десятиунциевой перчатке. Если Фьюри наконец осмелится выйти на ринг 18 мая, то это будет для него страшным сном, он никогда в жизни не боксировал с боксером такого уровня", – сказал Лапин на подкасте Fruity Slots.

В тоже время тренер ставит под сомнение истинную причину рассечения у Тайсона.

"В эту современную эпоху, со всеми передовыми и защитными шлемами, доступными бойцам высшего уровня, а также с большими перчатками, используемыми в спаррингах, мне кажется невозможным, чтобы он получил такую травму во время тренировки", – отметил Лапин.

Инстинкт Сергея подсказывает ему, что произошло что-то подозрительное.

"Возможно, потому, что Фьюри не был готов к бою. Может быть, его сильно уронили в спарринге, и им нужно было выиграть больше времени. Но действительно ли мы удивлены тем, что Тайсон Фьюри продолжает убегать от Усика? Удивлены ли мы, что Фьюри нашел другой способ избежать боя? Нет. В этом нет ничего нового", – подытожил Лапин.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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