Для боя Усик – Фьюри 18 мая введено новое 'драконовское' правило

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал заявление о проведении боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО), который заново запланирован на 18 мая и пройдет в Ер-Рияде. По словам арабского организатора мегафайта, бойцов ждет драконовский штраф, если они откажутся выступать.

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"Последняя попытка, когда мы можем провести бой. У меня есть гарантии от обоих бойцов. Это 10 миллионов долларов. Если кто-то откажется от поединка, то эту сумму получит его соперник. 10 миллионов выплатят не организаторы. Деньги поступят с их личного счета", – отметил Аль аш-Шейх.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против Усика. Бой, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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