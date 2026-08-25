Москва в руинах и жуткие монстры: вышел игровой трейлер долгожданной украинской игры Metro 2039

Студия 4A Games представила новый геймплейный трейлер Metro 2039 в ходе шоу Gamescom Opening Night Live 25 августа. Разработчики показали мрачные туннели московского метро, станции, подземные хабы и монстров, с которыми столкнутся игроки. При этом студия подтвердила, что релиз игры запланирован на февраль 2027 года.

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В трейлере продемонстрировали детали окружения и атмосферу новой части серии. Metro 2039 станет продолжением истории после Metro Exodus, а события будут происходить через четыре года после финала предыдущей игры.

Возвращение под землю

События Metro 2039 развернутся через четыре года после финала Metro Exodus. После открытых пространств предыдущей части разработчики вновь вернули действие в основную локацию серии — московское метро.

Игрокам предстоит исследовать тесные туннели, заброшенные станции и более просторные подземные хабы. Новый трейлер отдельно демонстрирует детали окружения, следы жизни людей под землей и мрачные локации, которые должны стать частью игрового мира.

Главным героем на этот раз будет не Артем. В Metro 2039 его место впервые в основной серии занимает Чужак, или Stranger. Это отшельник, который много лет жил за пределами Москвы, но в конце концов вынужден вернуться в метро.

По сюжету Чужинец страдает от загадочных видений, а его возвращение связано с событиями прошлого, от которых он пытался сбежать. Важным нововведением для серии также станет полноценная озвучка главного персонажа.

Чужак станет первым полностью озвученным протагонистом основной серии Metro. Артем в предыдущих играх традиционно оставался молчаливым героем. В 4A Games объясняют это решение необходимостью лучше передать внутренний конфликт и переживания нового персонажа.

Новая власть в метро

Изменения коснулись не только главного героя. В Metro 2039 разрозненные группировки и жители станций объединились под флагом Новорейха.

Его возглавляет Хантер — бывший почетный член группировки "Спарта", провозгласивший себя фюрером. Новый режим удерживает власть с помощью пропаганды, страха и войны с врагами, живущими на поверхности.

Разработчики также рассказали, что полномасштабная война в Украине кардинально изменила первоначальный сюжет Metro 2039. Историю сделали значительно мрачнее, а центральными темами стали цена молчания, ужасы тирании и ценность свободы.

Принципиальным изменением стала и локализация. В Metro 2039 не будет русского озвучения и даже субтитров на русском языке.

Особое внимание 4A Games уделила атмосфере. В новом трейлере показали заброшенные туннели, мрачные станции и подземные локации, а также жуткие существа. Окружение должно передавать атмосферу ранних частей серии, где значительную роль играли тёмные туннели и опасность, которая могла поджидать за каждым поворотом.

Презентация на gamescom

Игровая выставка gamescom 2026 в Кельне стала важным этапом презентации Metro 2039. Разработчики обнародовали расписание мероприятий, посвященных игре, ещё до начала выставки.

24 августа студия провела мировой анонс в социальных сетях. Фанатам пообещали событие, которое "не захочется пропустить".

25 августа во время церемонии открытия gamescom зрителям показали новый геймплейный трейлер. В нём раскрыли часть механик шутера и продемонстрировали атмосферу постапокалиптической Москвы.

Уже 26 августа должны появиться первые обзоры от журналистов, которые получат доступ к отдельным фрагментам Metro 2039 ещё до официального релиза. В этот же день на выставке появится возможность опробовать демо-версию игры.

С 26 по 30 августа посетители gamescom смогут сыграть в демо-версию Metro 2039 на стендах 4A Games и Xbox. Это будет первая возможность для широкой публики лично опробовать новую часть серии.

Релиз Metro 2039 запланирован на февраль 2027 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что видеоигра шесть лет находилась в разработке, однако с момента полномасштабного вторжения РФ её сюжет и атмосфера были досконально переработаны.