Директор ЦРУ Ретклифф неожиданно посетил Москву: СМИ узнали подробности. Видео

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во вторник, 25 августа, неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он совершил этот таинственный визит на военном самолете ВВС США и должен был встречи с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

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Об этом сообщили CBS News, Breaking The News CNN, Axios и международный сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24. По информации журналистов, самолет C-17A Globemaster III, на борту которого находился Ретклифф, рано утром приземлился в московском аэропорту Внуково, а уже в 18:30 вылетел из Москвы.

Что известно о визите

О прибытии военного самолета ВВС США в московский аэропорт Внуково первым сообщил международный интернет-сервис отслеживания рейсов Flightradar24.

По данным сервиса, Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 вылетел из Риги в 08:50 по киевскому времени и впоследствии приземлился в "Внуково".

До этого самолеёт прибыл в столицу Латвии из американского Кэмп-Спрингса. Там расположена авиабаза Эндрюс – одна из ключевых военных баз США и место базирования президентского самолёта Air Force One.

Впоследствии журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что в Москву на военном самолете США прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф.

По ее данным, именно Ретклифф находился на борту американского военно-транспортного самолёта C-17A Globemaster III, который 25 августа приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Отдельно Breaking The News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Ретклифф действительно находился на борту самолета, вылетевшего в Россию, и ожидается, что он проведет встречи в Москве.

Джон Ретклифф пробыл в российской столице несколько часов. По данным сервиса Flightradar24, американский военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, прилетевший утром в Москву, вылетел из аэропорта "Внуково" около 18:30 по местному времени.

Что делал Ретклифф в Москве и с кем встречался – пока неизвестно. Ни Москва, ни Вашингтон не прокомментировали сообщения о визите директора ЦРУ в столицу РФ.

Версии визита главы ЦРУ в Москву

Ретклифф мог встретиться с главой российской разведки Нарышкиным

Визит Ретклиффа мог быть связан с его предыдущим контактом с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Ранее они провели телефонный разговор, который американская сторона охарактеризовала как "очень конструктивный". После этого Нарышкин заявлял, что они могут встретиться лично позже.

Теперь, по данным западных СМИ, такая встреча потенциально могла состояться уже во время нынешнего пребывания Ретклиффа в Москве.

Версии российских медиа

Российские медиа выдвинули свои версии визита Ретклиффа в Москву. Одни из них предполагают, что американская делегация могла прилететь в РФ якобы из-за возможного обмена заключенными.

Другие пишут, что самолет из США мог прибыть для того, чтобы забрать осужденного в России американца Чарльза Циммермана. По их версии, глава Кремля Владимир Путин мог удовлетворить просьбу о помиловании, поданную Циммерманом. Американца могут передать США без обмена на российских граждан.

Директор ЦРУ прилетал в Москву предостеречь Путина от эскалации против стран НАТО

Американский журналист Майкл Вайсс считает, что директор ЦРУ Ретклифф прилетал в Москву, чтобы предостеречь российского диктатора Владимира Путина от эскалации против Европы и НАТО.

"Это связано с разведданными США, переданными полякам, прибалтам и скандинавам, и происходит на фоне заметного роста предполагаемых диверсий ГРУ и активности российских дронов. Смотрите Германию, Болгарию, Румынию", – предположил Майкл Вайсс.

Он отметил, что об обмене пленными речи быть не могло, поскольку для таких договоренностей директор ЦРУ не нужен.

"Ретклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации, ответственным за помощь Киеву в нанесении глубоких ударов. Здесь важен контекст: Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина о вторжении в Украину", – подчеркнул журналист.

По информации Вайсса, глава ЦРУ обсудил в Москве взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и портам Украины и России, возможное прекращение огня в Сумской и Харьковской областях как шаги к совместной деэскалации, а также перспективы завершения войны.

Стоит отметить, что сегодняшний визит главы американского ЦРУ в Россию является первым с 2021 года. Тогда, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, представители разведки США пытались выяснить намерения российского диктатора Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа в Россию прилетел загадочный самолет из США. Военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США прибыл в московский аэропорт Внуково. Причины и цель прилета американского спецсамолета пока неизвестны. В Кремле заявили, что у российского диктатора Путина не запланировано встреч с американцами.

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