WBO выступила с заявлением о следующем бое Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) может отказаться от назначения Александру Усику (24-0, 15 КО) обязательного претендента. Решение относительно следующего соперника нашего соотечественника после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) до конца текущей неделе.

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Об этом в интервью World Boxing News заявил президент WBO Густаво Оливьери. Функционер напомнил, что свой первый чемпионский пояс на профессиональном ринге украинец завоевал именно по версии его организации. По его словам, Усик либо будет сам выбирать следующего соперника, либо его обяжут подраться с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

"Усик просто выдающийся талант нашего поколения. Но, что самое главное, он – образцовый человек. Учитывая, что WBO была его первой международной организацией, которая санкционировала его чемпионский бой, для нас большая честь видеть Усика нашим чемпионом как на ринге, так и за его пределами. Вопрос в том, сделаем ли мы для него исключение или обяжем провести бой с Паркером", – сказал Оливьери.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Сам наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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