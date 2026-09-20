Накануне очередных "выборов" в сети вновь разгораются привычные дискуссии об "умном голосовании". Одни считают эту тактику действенным инструментом политической борьбы, другие критикуют её как неэффективную и потенциально вредную.

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Однако сторонники и критики "умного голосования" едины в главном: 20 сентября состоятся не выборы. Спор идёт лишь о том, как относиться к очередной имитации избирательного процесса. Вокруг вопроса "ходить или не ходить?" и ломаются все копья.

О том, что российские "выборы" носят управляемый характер, было известно задолго до сегодняшнего дня. Достаточно вспомнить выборы мэра Москвы 2013 года. Алексей Навальный смог принять участие в этой кампании лишь после того, как Кремль согласовал его кандидатуру. Для прохождения муниципального фильтра Навальный получил необходимые подписи от депутатов системных партий, включая "Единую Россию". Уже тогда было очевидно, что доступ к выборам определяется не формальными, законными процедурами, а решением администрации президента.

В 2026 году ситуация выглядит еще более однозначной. Партия "Яблоко", шедшая на выборы под лозунгом "За мир и свободу! За жизнь без страха!", не имела никаких шансов оказаться в итоговом бюллетене. Сам факт присутствия на выборах политической силы, выступающей против войны и предлагающей альтернативную повестку, нарушал бы тщательно поддерживаемую видимость общественного консенсуса. Каждый голос, поданный за такую партию, становился бы не просто электоральным выбором, а публичным свидетельством существования в обществе иной позиции.

Все партии, представленные в Государственной думе, встроены во властную вертикаль и действуют в рамках правил, установленных Путиным. КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" поддерживают решения власти, голосуют за законопроекты, инициированные Администрацией президента, и не предлагают реальной политической альтернативы. Это касается и войны против Украины: по данному вопросу между парламентскими партиями отсутствуют принципиальные разногласия. Более того, риторика системной "оппозиции" нередко оказывается более жесткой и агрессивной, чем заявления представителей "Единой России".

В этих условиях остаётся совершенно неясным, каким образом перераспределение голосов между путинскими партиями, допущенными к участию в "выборах", может изменить политический курс страны или существенно ослабить режим.

Вместе с тем аргумент противников "УГ" о том, что явка гражданина на избирательный участок автоматически повышает легитимность власти, представляется сомнительным. Если путинский режим давно является преступным, а выборы в современной России превратились в фикцию, то участие в этом имитационном мероприятии само по себе ровным счётом ничего не меняет. Поэтому участие или неучастие отдельных групп избирателей не оказывает существенное влияния на итоговую политическую картину.

Да, после "выборов" все путинские партии объявят, что при всех "различиях" их объединяет главное: поддержка президента и СВО. Полученные голоса будут представлены как очередной мандат доверия Путину и одобрение проводимой им политики.

Разумеется, сторонникам "умного голосования" будет неприятно наблюдать, как их бюллетени превращают в очередное доказательство "всенародной поддержки" преступного режима и войны. Однако едва ли это станет для них откровением: именно так власть поступала всегда.

Особенно радует, что в 2026 году УГ стало безопаснее, поскольку организаторы отказались от прежней практики массового сбора личных данных. Следовательно, исчезает один из главных рисков прошлых кампаний ФБК. В прежние годы базы сторонников становились объектом утечек и фактически попадали к российским властям, создавая дополнительные угрозы для конкретных граждан. В нынешнем формате такой риск в значительной степени устранён, поэтому трудно утверждать, что проект способен причинить кому-то вред.

ФБК вновь возвращает тему "умного голосования" в центр общественной дискуссии, а оппозиционные силы в очередной раз тратят время, энергию и ресурсы на обсуждение стратегии, которая не имеет практического значения. В итоге "умное голосование" не способно изменить ситуацию ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому бесконечные дискуссии вокруг этой идеи давно утратили всякий смысл.

Возможно, пришло время признать очевидное и прекратить обсуждать инициативу, не имеющую реального политического содержания.

Разговоры о том, идти или не идти на "выборы" без выбора, лишь отвлекают внимание от действительно важных вопросов, стоящих перед российской оппозицией: как покончить с путинским режимом и остановить войну.