Непосредственно перед "выборами" в РФ ожидалось возвращение военнопленных, среди которых должны были быть представители подразделений "Л-ДНР". Однако запланированный обмен так и не состоялся.

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Об этом сообщил проект "Хочу жить" в Telegram. Там отметили, что в украинском плену находится много представителей подразделений "Л-ДНР", большинство из которых не видели дома уже 3–4 года и неоднократно просили российские власти о возвращении.

В проекте опубликовали видео с обращениями пленных к российским властям. Один из них напрямую обратился к главе РФ Владимиру Путину, подчеркнув, что военнослужащие не принимают политических решений.

"Мы говорим не только от имени наших военнопленных, но и от имени украинских военнопленных. Многие из нас находятся в плену уже долгое время. Прежде всего мы переживаем не за себя, а за наших родных и близких", — сказал оккупант.

По словам пленного, даже в условиях ожесточенного противостояния стороны должны соблюдать гуманитарное право и правила ведения войны.

"Единственное, о чём мы можем просить, — это как можно скорее вернуться домой. Мы не зависим от мировой политики и сами не принимаем никаких решений. Сейчас мы просим вас не только как военнослужащие армии РФ и её граждане, но прежде всего как отцы, мужья и сыновья", – заявил он.

Пленный оккупант также подчеркнул, что они надеются на "трезвое и человечное отношение" и содействие в обменах.

"Мы, как никто другой, понимаем, насколько непросто украинским военнопленным, и просим лишь о содействии в обмене и скорейшем возвращении домой", – сказал мужчина.

Родственники пленных также годами обращались к российским властям. На фоне перебоев с водой, электроэнергией и топливом, роста цен, упадка промышленности и падения уровня жизни на временно оккупированных территориях усиливается недовольство местных жителей.

По данным проекта, оккупационные администрации РФ просили Москву включить представителей "Л-ДНР" в списки на обмен. Его должны были провести до "выборов".

Украина, в свою очередь, заинтересована в возвращении своих военнослужащих из российского плена и не создавала препятствий для такого обмена. В "Хочу жить" отметили, что Киев готов проводить обмены в различных форматах, в частности по принципу "всех на всех".

Для пленных это означало бы возможность вернуться домой, для их семей — увидеть близких, а для Кремля — получить медийную "победу" перед избирателями.

Однако обмен неоднократно переносили, а теперь "выборы" приближаются к завершению. Ожидаемого возвращения пленных так и не произошло.

В "Хочу жить" задали вопрос: планируют ли российские власти вообще забрать этих людей, если не сделали этого даже тогда, когда их возвращение могло принести политические дивиденды перед "выборами".

Речь идет не только о представителях "Л-ДНР". Вне обмена остались также военнопленные из регионов России, которые продолжают находиться в украинском плену вместо возвращения домой.

Украинское предложение об обмене остается в силе. Украина готова вернуть этих людей домой в обмен на украинских защитников, находящихся в российском плену. Решение о проведении обмена, как подчеркнули в "Хочу жить", зависит от Москвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военнослужащий одного из подразделений спецназначения ГРУ РФ сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". Он рассказал, что решил сдаться после того, как во время штурма украинского населенного пункта погибли 70% бойцов его группы.

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