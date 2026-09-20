Потеря для сборной Украины. Футболист по прозвищу "украинский Холанд" в слезах покинул матч в Нидерландах. Видео

Украинский нападающий "Утрехта" Артем Степанов не смог доиграть выездной матч 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Фейеноорда". 19-летний форвард получил повреждение по ходу первого тайма и покинул поле, не сдержав эмоций.

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Инцидент произошел на 31-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу хозяев. Во время одного из ускорений Степанов схватился за заднюю поверхность бедра и сразу показал, что нуждается в замене.

Футболист самостоятельно покинул газон, однако уходил с поля со слезами на глазах. По предварительной информации, речь может идти о мышечном повреждении бедра.

Травма произошла в период, когда украинец находится в отличной форме. На старте сезона Эредивизи Степанов забил пять мячей и вошел в число лучших бомбардиров турнира.

Повреждение также может сказаться на его перспективах в национальной команде. Незадолго до матча форвард впервые получил вызов в сборную Украины на предстоящие поединки Лиги наций, однако теперь его участие в них остается под вопросом.

Степень тяжести травмы и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования, которое пройдет в ближайшее время.

Степанов, которого Украине часто сравнивают с Эрлингом Холандом из-за роста, прически и манеры игры, выступавший за молодежную сборной Украины, считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения.

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