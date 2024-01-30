Вредитель: в России раскритиковали Фьюри перед боем с Усиком

Чемпион супертяжелого веса Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) наносит вред боксу своим поведением за пределами ринга, а также последними боями. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, постоянно отказывается от поединков против прямых конкурентов, а также пользуется покровительством международных организаций.

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Такое мнение выразил российский портал Чемпионат.com в своей статье под названием "Фьюри не так велик, как кажется. Цыганский король – олицетворение недостатков бокса". Обозреватель Яхья Гасанов отметил, что Тайсон несколько раз срывал бои с Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), а на поединок проти бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) отказался выставлять единственный чемпионский пояс.

"Сразу оговоримся, что Цыганский король – огромный талант. То, какую скорость и технику он демонстрирует при своих габаритах, очень впечатляет. Однако теперь к нему есть претензии на ринге. В некотором роде Фьюри на сегодняшний день – олицетворение проблем бокса. Он умудрился провести профессиональный поединок с бывшим бойцом ММА и не выставлять на кон свой пояс. В прошлом году Фьюри стал участником срыва поединка за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе с Усиком. Позже Тайсон завернул переговоры по бою Джошуа. Сейчас Фьюри работает во вред боксу. Его достижения и величие меркнут на фоне того, как он пачкает собственное наследие", – отметили в издании перед боем Фьюри и Усика 17 февраля.

До этого в сети было опубликовано видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее Джошуа дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Нганну поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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