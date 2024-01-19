'Послушай, Александр': промоутер Джошуа пожелал Усику поражения от Фьюри

Промоутер Эдди Хирн выразил надежду на то, что Александр Усик (21-0, 14 КО) потерпит поражение в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля. Глава компании Matchroom Boxing пожелал неудачи нашему соотечественнику из-за планов увидеть противостояние своего клиента Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) с Цыганским королем.

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Об этом Хирн заявил в эфире телеканала TNT Sports Boxing, пишет портал Boxing Social. Британский промоутер подчеркнул, что верит в победу Джошуа над Фьюри, не уточнив при этом, что Энтони дважды проиграл Усику. Представитель уроженца Уотфорда при этом признался в симпатии к украинцу.

"Итак, 17 февраля. Послушай, Александр Усик: ты мне очень нравишься. Но, Тайсон Фьюри, ты должен выиграть этот бой. Я сказал Джошуа: смотри – две победы, и ты абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Я верю, что он действительно это сделает. Я знаю, что я фанат, но я верю, что он победит Нганну (8 марта. – Ред.), и верю, что он победит Тайсона Фьюри. Мы должны сделать это. Удачи обоим. Насколько здорово для бокса то, что у нас есть этот путь и такой план для крупнейших боев в дивизионе", – сказал Хирн.

Ранее сам Джошуа дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией.

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