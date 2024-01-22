Тайсон больше не фаворит: букмекеры обновили котировки на бой Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) больше не считается безоговорочным фаворитом боя с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО), который намечен на 17 февраля. Боксеры должны определить первого за последнюю четверть века абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Букмекеры вновь внесли коррективы в свои прогнозы. Они еще больше снизили шансы Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, на победы в поединке в Эр-Рияде. Аналитики предлагают сделать ставку на победу Фьюри с коэффициентом 1,80 (изначально было – 1,44).

Котировки же на успех Усика теперь составляют 2,00 (изначально – 2,75). А показатели на ничейный исход остались неизменными – 15,00. Таким образом шансы Фьюри на успех в бою упали до 55,5%.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения.

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