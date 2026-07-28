Для украинских "ФОПов" кардинально изменили правила: что изменится для предпринимателей уже с августа

С августа 2026 года в отношении части новых и "спящих" "ФОПов" (физических лиц-предпринимателей) банки начнут применять риск-ориентированные лимиты на переводы, при этом все предприниматели должны успеть подать отчетность за II квартал до 10 августа. Также с 3 августа в полной мере вступят в силу новые правила для косметической продукции – без государственной нотификации и соблюдения требований безопасности продавать новые товары будет невозможно.

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OBOZ.UA собрал новые правила и требования, опираясь на данные Государственной налоговой службы (ГНС). Большинство изменений не означает новых запретов для всех предпринимателей. Они, прежде всего, направлены на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза (ЕС).

Банки начнут применять новые лимиты для части индивидуальных предпринимателей

Наиболее обсуждаемым изменением станет внедрение новых подходов к контролю за переводами бизнес-клиентов. С 14 августа банки начнут работать по обновленным правилам, предусмотренным Меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг.

В то же время речь идет не об общих ограничениях для всех предпринимателей или физических лиц. Новые правила коснутся лишь отдельных категорий клиентов с повышенным уровнем риска. Прежде всего под усиленный финансовый мониторинг попадут:

вновь созданные "ФОП";

предприниматели, которые длительное время не осуществляли деятельность;

бизнесы, которые внезапно начали проводить крупные финансовые операции;

отдельные юридические лица, деятельность которых вызывает дополнительные вопросы у банков.

Для таких клиентов с августа планируется установить ориентировочные месячные лимиты:

"ФОП" первой группы – до 600 тыс. грн;

– до 600 тыс. грн; "ФОП" второй и третьей групп – до 3 млн грн.

Следующий этап ужесточения мер запланирован ориентировочно на ноябрь 2026 года. Тогда предельные объемы могут быть уменьшены до 400 тыс. грн для первой группы и до 1 млн грн для второй и третьей. Для новых и неактивных юридических лиц также предусмотрены отдельные ограничения — до 5 млн грн в месяц с августа и до 2 млн грн с ноября.

Зачем банки ужесточают контроль

В банковском секторе объясняют, что главной целью является борьба с так называемыми транзитными операциями и схемами уклонения от финансового мониторинга. Особое внимание банки будут уделять случаям, когда счет используется не для реальной хозяйственной деятельности, а для перевода значительных сумм без очевидного экономического смысла.

Также финансовые учреждения будут проверять возможные схемы дробления бизнеса на несколько индивидуальных предпринимателей, которые могут использоваться для обхода налоговых правил или установленных лимитов. Кроме того, банки получат возможность ограничивать количество счетов в одной валюте до трех, если клиент не сможет подтвердить происхождение средств или экономическую целесообразность открытия большего количества счетов.

В то же время сам факт открытия нового индивидуального предпринимателя или превышения определенного оборота не будет означать автоматическую блокировку счетов. Если предприниматель может подтвердить происхождение средств, наличие договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ или других первичных документов, банк имеет возможность пересмотреть установленные ограничения.

Что советуют предпринимателям

осуществлять все операции через официальные счета;

хранить договоры, акты, накладные и другие первичные документы;

не прибегать к необоснованному дроблению платежей между несколькими ФЛП;

в случае резкого роста оборотов заранее уведомить банк и предоставить необходимые подтверждения.

Для обычных украинцев правила практически не изменятся

Новый подход практически не затрагивает физических лиц. Для граждан остаются в силе нынешние правила осуществления переводов. Банки и в дальнейшем могут применять установленные лимиты в зависимости от уровня риска клиента, а при наличии документально подтвержденных доходов или экономического обоснования операций эти пределы могут быть увеличены.

До 10 августа необходимо подать квартальную отчетность

Еще одна важная дата для предпринимателей – 10 августа. Именно до этого дня индивидуальные предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать налоговый расчет за второй квартал 2026 года по старым правилам.

Если отчетность за апрель, май и июнь уже была подана в полном объеме, повторно отправлять документы не нужно. Если же информация подавалась только за отдельные месяцы, необходимо будет отчитаться лишь за те периоды, по которым данные еще не поступали в налоговую.

С августа начнут действовать новые формы отчетности

С 1 августа в Украине начнут применяться обновленные формы налоговой отчетности. Для юридических лиц главным изменением станет переход на ежемесячную подачу налогового расчета.

Для индивидуальных предпринимателей периодичность не изменится – они, как и раньше, будут подавать отчетность один раз в квартал. Однако новый бланк потребует более детального заполнения, ведь все показатели необходимо будет отдельно указывать по каждому месяцу квартала. Такие же правила будут действовать и для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Для производителей косметики вступают в силу европейские стандарты

Еще одно важное изменение вступит в силу уже 3 августа. Именно в этот день завершится переходный период действия Технического регламента на косметическую продукцию.

Отныне все косметические товары, которые впервые будут вводиться в оборот после этой даты, должны пройти процедуру государственной нотификации через специальный электронный портал и соответствовать новым требованиям безопасности.

Документ гармонизирует украинское законодательство с европейскими правилами и устанавливает четкие обязанности для производителей, импортеров и дистрибьюторов. Также вводится понятие "ответственное лицо", которое будет нести юридическую ответственность за соответствие продукции установленным требованиям и ее безопасность.

В то же время косметика, которая уже была введена в оборот до 3 августа 2026 года, сможет продаваться до истечения срока годности.

За нарушения предусмотрены значительные штрафы

Контроль за выполнением новых требований будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. За отсутствие нотификации, нарушение требований по безопасности продукции или неправильную маркировку производителям и импортерам грозят штрафы от 34 до 51 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, индивидуальные предприниматели I и II групп без наемных работников могут один раз в год оформить налоговый отпуск и в течение полного календарного месяца не уплачивать единый налог и военный сбор. Для этого необходимо полностью приостановить предпринимательскую деятельность, не получать доходов и заранее подать заявление в налоговую службу.

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