'Реальность заключается в том, что...' Усик рассказал, в чем уже победил Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого весе Александр Усик (21-0, 14 КО) выразил уверенность в том, что ему удалось выиграть психологическое противостояние у Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) накануне поединка 17 февраля. Наш соотечественник отметил, что вся болтовня Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, не оказывает на него никакого влияния.

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Об этом Усик заявил в комментарии проекту iFL TV, который приводит слова украинца на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Украинский боксер добавил, что он проник в голову будущего соперника, заставив его нервничать накануне исторического противостояния за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Тайсон Фьюри – это тот человек, который много говорит. Его идея заключается в том, чтобы проникнуть мне в голову. Но реальность заключается в том, что это я уже залез в его голову", – сказал Усик.

Отметим, что в сети было опубликовано видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее британец и украинец пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик рассказал, что произойдет после 12-го раунда боя. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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