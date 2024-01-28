Нганну сказал, кто победит в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) сделал свой прогноз на бой между обладателем титула WBA, WBO, IBO, IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению камерунского француза, победит в этой битве Фьюри.

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"Если я буду объективен, я скажу, что победит Тайсон. От себя я все равно назову Фьюри. Разумеется, я не сбрасываю Усика со счетов. Я знаю, что он может выиграть этот бой. У него хорошие шансы, может быть, даже очень хорошие. Но я по-прежнему выбираю Тайсона. Я все еще хочу, чтобы он выиграл, чтобы встретиться с ним в реванше", – цитирует 37-летнего бойца boxing-social.com.

Нганну 29 октября прошлого года дебютировал на профессиональном боксерском ринге поединком с Тайсоном Фьюри. 10-раундовый боксерский поединок в Эр-Рияде завершился раздельным решением судей 94:95, 96:93, 95:94, при этом в 3-м раунде Тайсон угодил в нокдаун.

Напомним, что 17 февраля 2024-го Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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