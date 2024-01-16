'Единственное, чего мне хочется': Джошуа неожиданно высказался о бое Усик – Фьюри и дал свой прогноз

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) отдает преимущество украинцу Александру Усику (21-0, 14 КО) в противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). При это уроженец Уотфорда признался, что хотел бы победы своего соотечественника в бою 17 февраля, чтобы иметь возможность подраться с ним и забрать все пояса дивизиона.

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Об этом Джошуа заявил в интервью Sky News после анонса его боя с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), который состоится 8 марта. По словам британского боксера, ему все равно, кто выиграет поединок Усика и Фьюри, однако это действительно очень ожидаемый и интригующий поединок, из которого он пожелал выйти без травм обоим.

"Я думаю, это будет хороший бой. Результат меня не особо беспокоит. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровы. Это тяжелый бой. Так что единственное, чего мне хочется, чтобы они покинули ринг здоровыми. Но, думаю, у Усика есть преимущество. Удачи им обоим. Но, вероятно, я бы предпочел возможность сразиться с Тайсоном Фьюри. Я думаю, что это лучший бой для фанатов и для меня", – сказал Джошуа.

Ранее он дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник.

OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Фьюри и Украину. Кроме того, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Также бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Также стало известно о планах Саудовской Аравии организовать бой победителя поединка против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

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